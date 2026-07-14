Esta teoría de los fans de 'Obsession' sobre la posesión de Nikki cuenta con el apoyo de un actor de la película: "¿Quién te quiere más que nadie? Tu mascota"

Pocas películas pueden presumir de haberse convertido en un fenómeno tan rápido como lo ha hecho 'Obsession'. El largometraje de terror dirigido por Curry Barker se rodó con un presupuesto de apenas 750.000 dólares y ha terminado convirtiéndose en uno de los mayores éxitos cinematográficos de 2026, acumulando más 375 millones de dólares en la taquilla mundial.

Su éxito ha sido tan rotundo que incluso ha superado a grandes producciones como 'The Mandalorian and Grogu', 'Masters of the Universe' o 'Supergirl. Pero más allá de sus cifras, la película sigue dando que hablar por la cantidad de teorías que han surgido entre los espectadores. La última, además, ha recibido el inesperado respaldo de uno de sus protagonistas.

La teoría que tiene obsesionados a los fans

Michael Johnston, que interpreta a Bear, ha confesado cuál es su teoría favorita sobre la película y, aunque reconoce que probablemente no formara parte del plan original del director, admite en una entrevista con ScreenRant que encaja muy bien con todo lo que ocurre en pantalla.

"¿Han oído el chiste del gato? La teoría es que Nikki, cuando Bear pide el deseo, en realidad está poseída por el espíritu de su gata, Sandy. Si piensan en todo lo que hace, como observarlo en un rincón, o cómo hace una foto desde el techo, o cómo espera fuera del baño... También hay muchas otras cosas, como hacer el monumento conmemorativo. Todo lo que hace es porque es la gata. Bear dijo: 'Deseo que Nikki me ame más que a nadie en el mundo'. Bueno, ¿quién te ama más que nadie en el mundo? Tu mascota. Me encanta esa teoría. No creo que sea algo que hayamos planeado, pero es genial"

La teoría no resulta tan descabellada si se observan algunos de los comportamientos de Nikki tras el deseo de Bear. Muchas de sus acciones recuerdan a las de un gato: vigila desde las esquinas, permanece inmóvil observándolo durante largos periodos o incluso aparece en lugares imposibles, como el tejado de la casa. La obsesión que desarrolla por Bear también adquiere una lectura diferente si se interpreta que quien controla su cuerpo es la mascota fallecida del protagonista.

Sin embargo, existe una escena que sigue generando dudas. En un momento de la película, Nikki prepara un almuerzo para Bear y este descubre horrorizado que la carne utilizada pertenece precisamente a Sandy, su gata muerta. Si realmente fuera el animal quien controla el cuerpo de Nikki, es complicado explicar por qué terminaría sirviéndose a sí misma como comida. Es uno de los pocos elementos que no terminan de encajar con esta interpretación.

La película deja claro en varias ocasiones que algo controla el cuerpo de Nikki mientras la verdadera permanece atrapada en su interior, llegando incluso a pedirle a Bear que la mate cuando consigue recuperar brevemente el control. Todo apunta a que las respuestas podrían estar en 'Anything But Ghosts', la próxima película de Curry Barker, que mostrará qué ocurre con Nikki después del impactante desenlace de 'Obsession'.

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