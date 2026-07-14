La temporada 3 de 'Mushoku Tensei' está desencantando a los fans, pero al autor del isekai se la trae bastante al pairo: "Lo escribo para mí mismo"

Aunque es uno de los animes isekai más populares de la década, 'Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation' tampoco se ha librado de polémicas. Es una de las series de fantasía más controvertida por tirar de los peores tropos del género, especialmente por la cantidad de situaciones subidas de tono que acumula y la sexualización de sus personajes femeninos (sobre todo menores).

A pesar de que las críticas contra su protagonista, que pasa de ser un hombre recluido a un aventurero pervertido, y demás elementos cuestionables, 'Mushoku Tensei' se ha labrado un ejército de fans fieles. Pero el inicio de la tercera temporada no parece haber sido lo que muchos esperaban.

Yo voy a seguir a lo mío

Se ve que en los últimos días a Rifujin na Magonote, el creador de 'Mushoku Tensei', le han estado dando la vara más de la cuenta en redes sociales. Las críticas de fans desencantados se han ido acumulando, pero él tiene una cosa clara: la historia es para su propio disfrute y no le interesan demasiado los comentarios de otros.

"En cualquier caso, principalmente ignoro los comentarios de los haters. Escribiré la obra que quiero crear para mí mismo. Eso es lo que he estado haciendo todo este tiempo, y eso es lo que he estado diciendo", escribió Magonote en su cuenta de X. "Yo no tengo la capacidad de decisión sobre si se hará una cuarta temporada o no. Pero si se decide hacer, lo haré lo mejor que pueda."

Magonote explicó que como creador, en realidad tiene un control limitado sobre el anime y ni pincha ni corta. Aunque lo que sí que hace desde sus redes sociales es comentar los nuevos episodios de 'Mushoku Tensei' y compartir el trabajo de los animadores y directores involucrados para que el público los pueda conocer mejor... Pero vaya, que si nos gusta la historia, pues que ni la veamos ni se lo vengamos a contar.

En cualquier caso, a Magonote parece que le está encantado la tercera temporada del anime, porque va siguiendo religiosamente la retransmisión en directo y aportando datos sobre la trama. Respecto al episodio 3, dijo que había sido un "buen trabajo", así que por lo menos el anime cuenta con el aprobado del creador de Rudeus.

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