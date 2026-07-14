Mike Flanagan desvela 'Carrie'. Las primeras imágenes de la serie que pervierte a Stephen King rompen con todo lo que imaginábamos

Hace 52 años desde que Stephen King debutara como novelista con 'Carrie', aunque lo cierto es que lo hizo con tan solo 30.000 copias. Tuvo que venir Brian De Palma a hacer la versión cinematográfica para que pasara a vender más de cuatro millones y se convirtiera en su primer best seller. Desde entonces ha habido otras dos adaptaciones, una secuela (la horrible 'Carrie 2: La ira'), una adaptación en la serie 'Riverdale' y hasta un musical. Por supuesto, la serie de televisión tenía que estar al caer.

Carrie, bloody Carrie

Creada por Mike Flanagan, que ya ha adaptado 'Doctor Sueño', 'El juego de Gerald' y 'La vida de Chuck' anteriormente, convertido en una especie de cronista oficial de King, esta nueva versión de 'Carrie' se ha tomado un buen montón de libertades para que vuelva a parecer fresca. Aunque no la podremos ver hasta otoño, de momento desde Amazon Prime Video han lanzado sus primeras imágenes, que por momentos podrían parecer de cualquier drama adolescente... si no supiéramos la masacre que está en ciernes.

Esta 'Carrie' serán 8 episodios, y cambiará los años 70 por la actualidad introduciendo a su protagonista en un escándalo de bullying viral, la crueldad de las redes sociales y, por supuesto, los poderes telequinéticos que la acompañan. Si la dirigiera cualquier otra persona no tendría nada claro que esta historia pudiera ser un reflejo del presente, pero estando Flanagan detrás cuesta no emocionarse.

Tal y como afirma la nota de prensa de Prime Video, "la serie expande esta obra fundamental de la cultura popular creada por King, profundizando en sus personajes y tensiones, y siguiendo las pequeñas decisiones de cada día que conducen a una noche devastadora, en una historia apasionante y profundamente humana sobre la bondad frente a la crueldad, y sobre si estamos siendo testigos del nacimiento de una heroína, un monstruo o algo mucho más complicado". Flanagan parece muy convencido de lo que está haciendo, y del director de 'La maldición de Hill House' siempre hay que fiarse. Veremos.

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