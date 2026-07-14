Marvel anuncia uno de los grandes secretos de 'Vengadores: Doomsday' cinco meses antes de su estreno

Todavía quedan algo más de cinco meses para el estreno de 'Vengadores: Doomsday', una película que da la sensación de ser absolutamente vital para el futuro de Marvel. El estudio necesita recuperar la fe del público y se juega mucho con esta aventura que supone el regreso de Robert Downey Jr. a este universo superheroico.

La segunda película más larga de Marvel

De hecho, Marvel ya está empezando a pisar el acelerador, ya que el próximo 20 de julio de 2026 empezarán a venderse las entradas en Estados Unidos, lo que ha llevado a que haya que desvelar uno de los mayores secretos de 'Vengadores: Doomsday': su duración.

Desde The Hollywood Reporter han confirmado que 'Vengadores: Doomsday' va a durar 2 horas y 45 minutos, lo que supone que sería la segunda película más larga de Marvel, superando así a 'Black Panther: Wakanda Forever' y sus dos horas y 41 minutos. Por delante solamente encontramos a 'Vengadores: Endgame' con sus 3 horas y 1 minuto de duración.

Es cierto que cuesta imaginar que en Marvel ya tengan atado el montaje final de la película, pues son conocidos por andar retocando cosas hasta el último momento, pero este dato les obliga a no poder alargarla o acortarla mucho más. ¿El motivo? Es un dato clave para que los cines establezcan los horarios y puedan así exprimir al máximo la película en lo referente al número de sesiones.

Recordemos además que Marvel tiene una competencia muy poderosa en 'Dune 3', ya que la película de Denis Villeneuve también se estrena el 18 de diciembre de 2026. Además, la aventura liderada por Timothée Chalamet cuenta a su favor con la exclusividad de las salas IMAX, lo que ha obligado a que Disney se saque de la manga el certificado Infinity Vision para así asegurarse que en algunas salas haya que pagar un precio más alto por verla.

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