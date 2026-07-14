Ahora que ha terminado la temporada de 'Rancho Dutton', necesito que la serie recupere en los siguientes episodios lo que la hizo tan especial al principio

Los caballos de 'Rancho Dutton' seguirán cabalgando. Ya se ha confirmado oficialmente que el spin-off de 'Yellowstone' tendrá una segunda temporada, pero creo que debería recuperar la premisa que tanto nos enganchó de los primeros episodios. Lo que comenzó con la historia de Beth Dutton y Rip Wheeler intentando levantar un nuevo hogar y un nuevo imperio ganadero en Texas ha terminado dedicando cada vez más tiempo al Rancho 10 Petal y a los conflictos de sus propietarios. Por eso creo que con los nuevos capítulos ya en marcha, la serie tiene una gran oportunidad para corregir el rumbo y volver a poner a sus protagonistas en el centro de la historia.

Mantener la esencia es crucial

La propuesta inicial de la serie era muy sencilla y funcionó muy bien. Tras abandonar Montana, Beth y Rip llegaban a Texas para empezar de cero, levantar un nuevo rancho y enfrentarse al poderoso rival de la zona. Ese choque entre dos imperios ganaderos convertía a la pareja en los apartados de la historia, obligándolos a reconstruir todo lo que habían perdido.

Durante los primeros episodios, ese planteamiento funcionó especialmente bien. La serie combinaba los conflictos propios del universo 'Yellowstone' con el día a día de la vida en un rancho, mostrando a Rip formando un nuevo equipo de vaqueros y luchando por sacar adelante al ganado mientras Beth buscaba abrirse camino en un territorio completamente nuevo.

Sin embargo, todo cambió cuando la enfermedad obligó a sacrificar el ganado y Beth terminó aliándose con Beulah Jackson. A partir de ese momento, la trama comenzó a girar alrededor del Rancho 10 Petal, con Rip trabajando allí como capataz y Beth colaborando en el negocio de la carne. Poco a poco, el conflicto entre ambos ranchos desapareció y la serie dejó en segundo plano el proyecto que justificaba su propio título.

Pero eso no significa que 'Rancho Dutton' haya perdido calidad. La serie ha mantenido su nivel gracias a sus personajes, al trabajo de Kelly Reilly y Cole Hauser y a unos guiones que han seguido ofreciendo tensión, drama y giros constantes. De hecho, los datos de audiencia han sido lo suficientemente buenos como para asegurar su segunda temporada.

Precisamente por eso, los nuevos episodios tienen la oportunidad perfecta para recuperar la esencia de la serie. Después de haber explorado el universo del Rancho 10 Petal, la historia debería volver a centrarse en Beth y Rip construyendo su propio legado, enfrentándose otra vez a los desafíos de sacar adelante el Rancho Dutton en Texas y devolviendo a la serie el conflicto que la convirtió en una de las propuestas más prometedoras del universo creado por Taylor Sheridan.

En Espinof | 'Rancho Dutton' recupera una de las tramas familiares más potentes de 'Yellowstone' y da en el clavo. Es justo el conflicto que necesitaba la franquicia

En Espinof | 'Yellowstone' no sería lo mismo sin Beth y Rip. Su forma de quererse me ancló a la serie desde el principio y por eso tenía tantas ganas de ver 'Rancho Dutton'