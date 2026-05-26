'Rancho Dutton' recupera una de las tramas familiares más potentes de 'Yellowstone' y da en el clavo. Es justo el conflicto que necesitaba la franquicia

Las familias disfuncionales son casi una marca registrada dentro del universo de 'Yellowstone', y su nuevo spin-off, 'Rancho Dutton' la lleva un paso más allá, plantando las semillas de una posible tragedia entre hermanos que podría escalar hasta límites irreversibles.

El episodio 2 de la serie ya deja pistas bastante claras de una tensión creciente dentro de la poderosa familia Jackson, encabezada por Beulah Jackson (Annette Bening), donde el control del negocio ganadero es tan importante como las lealtades internas y donde esas lealtades parecen estar empezando a romperse. Con dos hermanos en posiciones cada vez más enfrentadas, la serie parece preparar el terreno para repetir uno de los conflictos más emblemáticos de la franquicia.

Rivalidad familiar con olor a tragedia

Rob-Will (Jai Courtney) y Joaquin (Juan Pablo Raba) representan dos extremos dentro del mismo núcleo familiar. El primero es un hombre autodestructivo, marcado por el alcohol y los impulsos violentos, y el segundo, la mente fría que intenta mantener el orden incluso cuando todo a su alrededor se desmorona. En el episodio 2, ambos salen juntos a ocultar el cuerpo de un peón de rancho que Rob-Will ha asesinado durante un episodio de paranoia, una escena que deja claro hasta qué punto la situación ya ha cruzado líneas irreversibles.

Durante ese tenso recorrido, armados con palas, la conversación deriva en una amenaza: Rob-Will le pregunta a Joaquin si está pensando en matarlo y enterrarlo allí mismo. Aunque Joaquin no responde con violencia, su silencio y su expresión dejan abierta la posibilidad de que lo esté considerando. Este tipo de dinámica recuerda inevitablemente a la relación entre Beth y Jamie Dutton en 'Yellowstone', una rivalidad fraternal que evolucionó hacia el odio absoluto y la destrucción mutua.

La comparación no es casual: al igual que Beth y Jamie, Rob-Will y Joaquin parecen atrapados en roles complementarios que los condenan a chocar constantemente. Uno es el caos emocional e impredecible; el otro, la estrategia y el control. Y en el universo de 'Yellowstone', esas combinaciones rara vez terminan en reconciliación. La historia de la franquicia sugiere más bien lo contrario: la escalada progresiva hacia un punto de no retorno.

Por eso, aunque 'Rancho Dutton' apenas acaba de empezar a desarrollar esta subtrama, ya deja entrever que la familia Jackson podría estar caminando hacia un desenlace tan violento como inevitable. Si el legado de los Dutton sirve de guía, la pregunta no es si habrá ruptura entre estos hermanos, sino cuánto tardará en convertirse en desembocar en tragedia.

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