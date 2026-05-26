Solo faltan 3 días para despedirnos de los personajes mejor escritos de la década. No estoy preparado para despedirme de 'Hacks'

Algo se muere en el alma cuando un amigo se va. Hablamos continuamente de las series que duran más de lo que deben o menos de lo que deberían, pero cuesta encontrar una que dure exactamente lo que tiene, sin chiclosos estiramientos innecesarios ni tramas quemadas a toda velocidad. 'Hacks' lo ha conseguido: en 5 temporadas ha contado su historia a su manera, ha creado a dos personajes icónicos y ha decidido terminar bajo sus propias reglas, cuando todo está ya contado para Deborah y Ava. Y, pese a todo, no puedo evitar la sensación de no querer despedirme de ellas.

Un último chiste

Han sido necesarias todas las temporadas anteriores de tira y afloja entre sus protagonistas para llegar a esta más que satisfactoria quinta entrega, donde ambas están en su máximo esplendor, trabajando codo con codo, siendo las mejores amigas, haciéndose reír, apoyándose y respetándose mutuamente. 'Hacks' ha sido todo un viaje, una evolución constante incluso cuando parecía que se había quedado parada y sin saber qué hacer a continuación. Ayuda, claro, tener uno de los mejores guiones de la historia de la televisión moderna.

El episodio 9 de esta temporada 5 es la apoteosis de 'Hacks': una Deborah triunfante contra toda adversidad, apoyada por los amigos que, por más que suene a tópico, ha aprendido a hacer por el camino. La comedia perfectamente nivelada con el drama, los personajes modelados a la perfección, los showrunners sabiendo cómo satisfacer al público... No sé qué pasará en el final de la serie, pero es un lujo estar tranquilo, sabiendo que, por mucho que duela despedirse, sabrán hacerlo a la perfección.

Cuando alguien dice algo gracioso en una comedia, lo tradicional es que el resto de personajes actúen como si fuera algo normal y digan otra gracieta un par de minutos después. En 'Hacks', donde todo es tangible y real, todos se ríen y celebran las ocurrencias de los demás, con una Deborah en primer plano cuya carcajada es adictiva y su personalidad se ha pulido con los años hasta convertirla en el mejor personaje seriéfilo de la década. Con un ego gigantesco, pero una intensa vulnerabilidad, la búsqueda constante de amor y aprecio, un humor punzante (incluso doloroso) y la obsesión con su legado, encontrando su propia voz tras años de maltrato televisivo.

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Lo mejor es que sus creadores han sido capaz de modelar a la diva definitiva sin por ello dejar de lado a Ava, interpretado por una Hannah Einbinder que lo ha hecho suyo (literalmente), perspicaz, millennial a su pesar, extrañamente singular, que labra su futuro de la mano de Deborah. A lo largo de 5 temporadas, han dejado de ser dos caras de la misma moneda, siempre enfrentadas, y se han convertido en un reflejo mutuo repleto de admiración, amor, amistad y comprensión. Son perfectamente complementarias, las mejores amigas, el carisma hecho personaje.

Estoy seguro de que voy a llorar amargamente durante el final de 'Hacks' este viernes, con las lágrimas que caen cuando se le dice adiós a un amigo que te ha marcado, en el que te has visto reflejado de manera inevitable, con el que has tenido una conexión fortísima, y al que probablemente nunca volverás a ver.

Se va, al menos, por todo lo alto, con su mejor temporada desde la 2, unas relaciones fortalecidas, mejoras y auténticas y unos one-liners precisos y perfectos. ¿Podrían seguir? Sin duda. ¿Tiene sentido? Me temo que no. Ya está todo contado: solo queda ponerle un lacito y que una de las mejores series de la década pase ya al imaginario colectivo con un último chiste, una lagrimita y un abrazo cálido con un poquito de amargura.

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