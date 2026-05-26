Esta comedia de Netflix invierte los roles de género con Sacha Baron Cohen y Rosamund Pike. Una sátira sobre machismo y poder que funciona a ratos

En un momento donde las discusiones sobre género, poder y desigualdad siguen ocupando el centro del debate, 'Las damas primero' intenta recuperar una premisa clásica de las comedias de roles invertidos: ¿qué ocurriría si hombres y mujeres intercambiaran sus posiciones dentro de la sociedad?

La nueva película de Netflix, protagonizada por Sacha Baron Cohen y Rosamund Pike, parte de una idea que ya exploró la francesa 'No soy un hombre fácil' (2018), pero la reformula desde una gran producción anglosajona que mezcla sátira, comedia romántica y crítica social. A partir de ahí, la película juega con situaciones invertidas, humillaciones laborales y dinámicas sociales que obligan al protagonista a enfrentarse con todo aquello que antes daba por sentado.

El mundo al revés

La película sigue a Damien Sachs, un ejecutivo publicitario machista y egocéntrico que está a punto de convertirse en director ejecutivo de su empresa. Todo cambia cuando, tras golpearse accidentalmente y quedar inconsciente, despierta en una realidad donde las mujeres ocupan todas las posiciones de poder y los hombres deben abrirse paso dentro de un sistema construido en su contra.

Rosamund Pike interpreta a Alex, una ejecutiva brillante que termina convirtiéndose en la principal rival profesional de Damien. La película encuentra parte de su fuerza en el choque entre ambos personajes, especialmente porque Pike transforma a Alex en una figura fría, dominante y calculadora que obliga al protagonista a revisar toda su forma de entender las relaciones de poder.

Aunque la película intenta lanzar una crítica sobre el machismo cotidiano y las desigualdades estructurales, muchas de sus ideas remiten a comedias anteriores sobre "la batalla de los sexos". Aun así, algunas secuencias encuentran un tono más juguetón y provocador, especialmente cuando invierten dinámicas sociales y laborales tradicionalmente asociadas a los hombres.

Más allá de Cohen y Pike, los que realmente parecen disfrutar el juego son Fiona Shaw, Kathryn Hunter y Charles Dance. La película se vuelve especialmente divertida cuando ellos entran en escena y exageran las reglas de este universo invertido, aportando el tono irreverente y absurdo que a veces le falta al resto del relato.

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