‘The Mandalorian and Grogu’ al menos me ha hecho disfrutar con una cosa: cuando convierte ‘Star Wars’ es un festival de criaturas bizarras

Es la película evento del momento y, aun así, parece que ‘The Mandalorian and Grogu’ se está quedando como un estreno más para ser el regreso cinematográfico de Star Wars. Hay varios motivos para ello, desde la explotación de la franquicia a diferentes niveles hasta la dificultad de convertir un fenómeno televisivo en uno de salas de cines.

Luego está la propia ejecución de la película, tan hecha a base de jirones como realizada con las limitaciones propias de un episodio cualquiera de la serie ‘The Mandalorian’. Siendo generosos, se trata de un blockbuster desigual, que parece haber volcado mucho presupuesto en lucir espectacular pero no consigue contagiar entusiasmo por la aventura que cuenta.

Animales que animan la función

Aun así, no está todo perdido para este spin-off, de igual manera que cualquier película de Star Wars acaba dando algo en su vasto y rico mundo a lo que se pueden agarrar desde los fans a cualquiera que haya tenido la saga galáctica en su educación sentimental. En mi caso, siempre he considerado que incluso las películas flojas se podían llegar a ver porque había droides con carisma dando energía a la función o naves alucinantes de ver en pantalla.

‘The Mandalorian and Grogu’ no abunda tanto en esa faceta, aunque tenga un antagonista robótico muy efectivo visualmente. Pero si algo ha conseguido engancharme o recuperar mi interés mientras iba viendo la película es otro factor infravalorado en la franquicia, y que Jon Favreau ha decidido explotar con creces para distinguir a esta historia: un festival de criaturas bizarras de diseños estrambóticos que era muy entretenido de ver en acción.

A partir de aquí menciones a cosas que se muestran en ‘The Mandalorian and Grogu’ que se pueden considerar spoilers

La película tiene muchas escenas de acción, pero las que realmente eran divertidas de ver acababan involucrando uno o varios animales extraños nunca vistos anteriormente. No es realmente el caso del hijo de Jabba the Hut o los otros miembros de su especie que vemos, donde los efectos digitales se muestran limitados y hasta resultan molestos de ver, pero conforme Favreau y su equipo iba trayendo más criaturas a la función más me conseguía ganar para su causa.

Hay dos momentos clave que, al menos, serán los que recuerde con cierto cariño de la película. Una pelea en el coliseo que lanza una especie distinta y con habilidades de pelea que la separan del resto, que acaba luego en una invasión de la ciudad que hubiera sido interesante ver más desarrollada. Luego el momento donde el mandaloriano de Pedro Pascal se enfrenta sin casco a una especie de basilisco dentado con agilidad fascinante e intimidante.

Que esto sea uno de sus grandes atractivos no es realmente una sorpresa si consideramos que el gran pilar del éxito de ‘The Mandalorian’ era el mismo Grogu, una criatura más encantadora que las que se enfrenta el protagonista en la nueva película pero que dotaba de carisma y algo distinguible dentro del universo Star Wars. La película se apoya también bastante en él, así como en esa especie de ingenieros pequeñitos que ya fueron el único hallazgo meritorio de ‘El ascenso de Skywalker’.

Queda al menos claro que tanto Favreau como Dave Filoni (imposible no sentir sus dedos de friki profundo en todo lo que involucra este proyecto) se lo han pasado en grande lanzando juguetes para luchar entre ellos, que al final acaba siendo algunos de los aciertos de Star Wars en general: cuando notas que quienes hacen las películas están despertando la experiencia de su niño interior que flipó en su momento viendo las originales. Ojalá esto se hubiera trasladado a toda la película.

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