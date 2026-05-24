No entiendo por qué hay gente escandalizada con la Helena de Troya negra de 'La odisea'. Esta mítica serie de televisión ya lo hizo 30 años antes que Christopher Nolan

La confirmación de que Lupita Nyong'o va a interpretar a Helena de Troya en 'La odisea' ('The Odyssey') ha generado mucha controversia alrededor del nuevo largometraje de Christopher Nolan. Desde que el último tráiler sea el peor valorado de toda la carrera de su director hasta las reacciones de la propia actriz diciendo que no piensa defenderse, porque va a haber críticas igualmente.

La cuestión es que Nolan tampoco ha inventado realmente nada con una Helena de Troya negra en 'La odisea', pues la mítica serie de televisión 'Xena, la princesa guerrera' ('Xena: Warrior Princess') ya hizo exactamente lo mismo hace 30 años. Sin embargo, el ruido que provocó la interpretación de Galyn Görg de ese personaje mitológico palideció en comparación a lo que está pasando ahora mismo.

Por si hay quien no sitúa a Görg y el episodio de 'Xena, la princesa guerrera', conviene aclarar que ella es la misma actriz que dio vida a Angie en 'Robocop 2' o la joven que dejaba KO a Will Smith en un combate de boxeo en la sexta y ultima temporada de 'El príncipe de Bel-Air' ('The Fresh Prince of Bel-Air'). En lo referente a la serie liderada por Lucy Lawless, el episodio en el que podréis ver a una Helena de Troya negra es 'Teme a los griegos aunque traigan regalos', el número 12 de la temporada 1.

Teniendo en cuenta que el episodio se emitió en 1996, uno pensaría que una decisión como la tomada por Nolan, que también se ha encargado de escribir el guion de 'La odisea', pasaría totalmente desapercibida. No ha sido el caso, algo que en buena medida puede achacarse a la situación cultural que vivimos, con críticas constantes usando de forma extrañamente crítica el concepto woke para arremeter contra cualquier detalle que desentone.

El origen de la polémica

Soy consciente de que algunos se justificarán diciendo que Homero dio a entender que Helena de Troya era una mujer blanca, pero ese es un dato engañoso. La descripción que ofreció el escritor era bastante escueta, con detalles como el hecho de tener pelo rubio añadido de forma posterior -y en ocasiones se la representó también con cabello negro-. Queda el detalle de usar el término "white-armed", que en realidad en la época se usaba más como un símbolo de estatus y los historiadores apuntan más a que se refería a que esa persona no se había quemado los brazos trabajando a pleno sol.

¿Quiere eso decir que Homero no imaginó a Helena de Troya como una mujer blanca? Imposible saberlo con certeza --, pero si nos acogemos a su origen mitológico, Helena es hija de Zeus y una mujer a la que el Dios quiso cortejar. Para hacerlo se transformó en cines y Helena nació de un huevo fruto de esa relación. Sinceramente, entrar ya en exactitudes históricas empieza a carecer de todo tipo de sentido...

Por otro lado, el argumento de que Nolan ha hecho así con el objetivo de conseguir premios gracias a utilizar un reparto lo más diverso posible para ganar premios me parece una completa estupidez. Que ya ganó 7 Óscar con 'Oppenheimer', donde la diversidad brillaba por su ausencia -todos eran blancos y la importancia de las mujeres era tremendamente reducida-, pero es que ahí sí que procedía el rigor histórico como justificante.

Me da que todo esto va a dar igual a los que ya hayan decidido odiar y quizá boicotear 'La odisea' por el hecho de que Nyong'o interprete a Helena de Troya, pero a mí me parece triste reducirlo todo a eso. Que no he oído nunca tantas quejas enfurecidas por el hecho de cómo se suele representar a Jesús y cómo debería ser en realidad...

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