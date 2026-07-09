"Hoy la idea de un héroe de acción es él, ¡por favor!". Sylvester Stallone se burló hace 20 años de un actor más taquillero que él

Sylvester Stallone es uno de los mayores referentes de la historia del cine de acción. Prácticamente nadie ha alcanzado un pico tan alto como él, pero todo lo que sube tiene que bajar. Y hubo un momento en su carrera en el que decidió intentar volver por todo lo alto con 'John Rambo', pues asegura que todavía estaba en su plenitud.

Eso sí, Stallone aprovechó la ocasión para arremeter contra Orlando Bloom, al que consideraba el peor héroe de acción por aquel entonces, ya que no entendía cómo se podía tener esa imagen de él: "Todavía estoy en mi mejor momento y tengo muchas ganas de mostrarles a los fans al verdadero héroe de acción. Hoy la idea que tienen de un héroe de acción es Orlando Bloom. ¿Orlando Bloom? ¡Por favor!".

Una queja algo exagerada

Ahí entran en escena varios detalles que ponen en tela de juicio las quejas de Stallone. Por un lado, Bloom nunca fue vendido como un verdadero héroe de acción. Es cierto que fue Legolas en 'El señor de los anillos' y Will Turner en 'Piratas del Caribe', pero la imagen de sus personajes se alejaba mucho de en lo que uno piensa al hablar del típico héroe de acción.

De hecho, sí iba más en esa línea su personaje en 'El reino de los cielos', que acababa de estrenarse cuando Stallone hizo esas declaraciones, pero es que incluso eso no termina de cuadrar bien con lo que uno espera de un héroe de acción. Y la carrera posterior de Bloom demostró que no iba a ir por esa dirección.

A eso hay que sumarle otro detalle que quizá aún hoy le escueza a Stallone: las películas en las que aparece Bloom suman una recaudación mundial a la filmografía de la estrella de 'Demolition Man'. De hecho, la filmografía de Bloom supera los 9.000 millones de ingresos mundiales, mientras que la de Stallone solamente supera los 7.000, una cifra muy impulsada por su aparición en dos entregas de 'Guardianes de la Galaxia'.

Orlando Bloom en 'Piratas del Caribe'

Obviamente, los datos de Bloom no dicen que su presencia para nada garantiza un éxito, porque el grueso se debe a su presencia en 'El señor de los anillos', 'Piratas del Caribe' y las dos entregas de 'El Hobbit' en las que apareció. Él no era el verdadero gancho de ninguna de ellas -puede que inicialmente hubiese dudas en el caso de 'Piratas del Caribe', pero pronto quedó claro que la estrella era Johnny Depp-, y lejos de ahí pocos éxitos se le conocen.

Por su parte, Stallone empezó su carrera mucho antes, por lo que los ingresos eran necesariamente inferiores a los del cine más actual, pero creo que absolutamente nadie duda de que en su plenitud era mil veces más querido por el público que Bloom.

Por su parte, Bloom nunca contestó públicamente a este ataque de Stallone, pero dudo mucho que esas palabras no llegasen a sus oídos. Seguramente estaría más preocupado aquel entonces con el enorme fracaso en taquilla de 'El reino de los cielos' y el impacto que eso podría tener en su condición de estrella de Hollywood...

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