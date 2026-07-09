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Apple TV pulveriza su récord en las nominaciones a los Emmy 2026 mientras HBO Max barre al resto de plataformas gracias a sus dos series estrella

'The Pitt' y 'Hacks' encabezaron una lista de candidaturas que coronó la plataforma de WarnerMedia 

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Víctor López G.

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Si echabas de menos la emoción, las quinielas, los cotilleos y las noches en vela de la temporada de premios, probablemente estés festejando que ayer se anunciasen las nominaciones a los Premios Emmy 2026, que dieron el pistoletazo de salida oficial al reparto de galardones del curso televisivo —y cinematográfico, claro está— con una buena ristra de sorpresas y decepciones que ya os contamos en este artículo

Una batalla encarnizada

No obstante, si algo nos gusta de este tipo de eventos es sacar la calculadora, empezar a hacer números y declarar vencedores prematuros. En este caso nos vamos a centrar en una lucha entre plataformas, networks y cadenas que nos ha regalado una batalla encarnizada y un buen puñado de resultados inesperados, y que ha estado liderada por una HBO Max que ha dominado con autoridad la lista de candidaturas. 

La compañía propiedad de WarnerMedia cerró el reparto de nominaciones con un total de 122 gracias, sobre todo, al fantástico desempeño de 'The Pitt' y 'Hacks', con 25 y 24 menciones respectivamente. Tras ella, Netflix amasó 111 candidaturas a pesar de que la temporada final de 'Stranger Things' se fuese de vacío, con 'Bronca' despuntando con 16 nominaciones que la ubicaron en el quinto puesto.

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Empatada con Netflix terminó una factoría Disney que rascó 111 nominaciones gracias a su conglomerado compuesto por ABC —con 40 candidaturas—, FX —con 23—, Hulu —con 22—, Disney+ —con 14— y Nat Geo —con 12—. No obstante, lo verdaderamente sorprendente fue el repunte de una Apple TV que superó su magnífico desempeño en 2025, que cerró con 79 nominaciones, metiéndose en el bolsillo 87 menciones cortesía de las geniales  'Widow's Bay' y 'Pluribus', con 19 y 18 por cabeza.

Amazon Prime Video, por su parte, cerró el día con 28 nominaciones a las que habría que sumar las 11 amasadas por MGM+ cortesía de la sorprendentemente bien acogida 'Spider-Noir'. Con esto, el Top 10 con las cadenas y plataformas más nominadas quedó tal que así:

  1. HBO Max — 122
  2. Netflix — 111
  3. Apple TV — 87
  4. ABC — 38
  5. CBS — 32
  6. NBC — 30
  7. Prime Video — 28
  8. FX/Hulu — 23
  9. Hulu — 22
  10. Peacock — 18

El próximo 14 de septiembre, NBC y su plataforma asociada Peacock emitirán la ceremonia de entrega de los Emmy 2026. En España, podremos verla en Movistar Plus. 

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