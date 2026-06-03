Las 9 mejores series de comedia en 2026 (por ahora)

Pocas cosas hay mejores en la vida que reír a carcajada limpia, de manera incontrolable, sin pedir perdón a nadie, gracias a un chiste que te ha pillado a contrapie, un juego de palabras rápido o incluso un mero topetazo bien resuelto. Y, por supuesto, pocas cosas me gustan más que sentarme delante de la televisión a ver comedias de todos los tipos y pelajes, desde series de dibujos esquizofrénicas hasta retratos de la España cañí que éramos. Por suerte, en 2026 tenemos risas catódicas para dar y tomar: ¿Te vienes a repasar las 9 mejores comedias del año... por ahora?

Hacks (temporada 5)

Dirección: Lucia Aniello, Paul W. Downs, Jen Statsky Reparto: Jean Smart, Hannah Einbinder, Megan Stalter, Paul W. Downs

Una de las mejores comedias de la historia de la televisión se merecía uno de los mejores finales jamás hechos. En esta temporada final, Deborah y Ava se muestran como las mejores amigas que siempre debieron ser, se complementan, se apoyan, se quieren y no paran de lanzarse puyas continuas. Personalmente he conectado siempre muy bien con el tipo de humor de 'Hacks' y ha sido inevitable no llorar a mares (entre carcajadas) en su episodio final. Ya la echo de menos.

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Smiling Friends (temporada 3)

Dirección: Zach Hadel, Michael Cusack

El final de 'Smiling Friends' nos ha pillado a todos por sorpresa, porque la serie iba a durar unas cuantas temporadas más. Sin embargo, sus showrunners decidieron hacer dos episodios más y terminarlo a su manera. Humor absolutamente demente, salido de las entrañas de Internet, con un lenguaje propio y que nunca paró de experimentar con formatos, personajes y técnicas de animación. Ha sido una muerte prematura, pero también es lo que la ha elevado ya a la categoría de mito.

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Por cuatro perras

Dirección: Zerocalcare

Después de 'Cortar por la línea de puntos' y 'Este mundo no me hará mala persona', cualquier cosa manufacturada por Zerocalcare es de visionado obligatorio. Y 'Por cuatro perras' no decepciona: aunque gira más hacia el thriller, trata temas igual de peliagudos que siempre (la violencia de género, la pobreza, las ambiciones vitales millennial) con un ritmo cómico envidiable. Puede que Netflix se haya echado atrás a la hora de dar más voz a creadores únicos, pero Zerocalcare es la excepción a la regla: otra gran obligatoria del catálogo.

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Se tiene que morir mucha gente

Dirección: Victoria Martín Reparto: Anna Castillo, Macarena García, Laura Weissmahr

¿Me cae bien Victoria Martín? En absoluto. Pero eso no quita para que su serie, al igual que el libro en el que se basa, sea la mar de divertida y se vea en un suspiro. 'Se tiene que morir mucha gente' es un relato sobre la apatía millennial, el sentimiento de no pertenencia y la importancia vital y trascendental de tus amigas. Todo ello con puntazos de comedia desesperada (e inesperada) que le van como un guante a su triplete protagonista, y que maquilla algunos de los excesos edgy de la novela original. No te cambiará la vida, pero sí te reconciliará un poco con el mundo.

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La maldición de Widow's Bay

Dirección: Katie Dippold Reparto: Matthew Rhys, Kate O'Flynn, Kevin Carroll, Dale Dickey

Katie Dippold viene de 'Parks and Recreation' y de trabajar con Conan O'Brien, y se nota: 'La maldición de Widow's Bay' podría ser la mejor serie de terror de 2026, pero, de alguna manera, se ha convertido en una de sus comedias más carismáticas. El equilibrio entre ambos tonos es prácticamente perfecto, los misterios tienen interés y van más allá de la broma, con un tono tan aterrador como divertido y, sobre todo, adulto: la serie confía en su público, y se nota porque no hay otra igual que ella. Un goce absoluto.

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Cochinas

Dirección: Carlos del Hoyo, Irene Bohoyo Reparto: Malena Alterio, Celia Morán, Álvaro Mel, Raquel Pérez, Celia de Molina

¿Hasta dónde se puede estirar la permisividad de un servicio de streaming? Eso es lo que parecen plantearse en 'Cochinas', una fabulosa serie española repleta de desnudos y sexo que dista mucho de ser un compendio de bellezas normativas. Sin embargo, lo mejor no es la polémica que podría haber creado, sino su divertidísimo (y descorazonador) reflejo de la España de finales de los 90 que tiene como verdadero protagonista el despertar sexual de las mujeres de Valladolid. Solo por los cortos porno del inicio de cada capítulo ya merecería estar aquí, pero es que además sus personajes son tan tiernos como hilarantes, con una fantástica Malena Alterio al frente. Para atesorar.

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El Cineclub

Dirección: Aimee Lou Wood Reparto: Aimee Lou Wood, Suranne Jones, Nabhaan Rizwan, Adam Long, Liv Hill

Si estás aquí leyendo esto ahora mismo es porque, probablemente, el cine también mueve tu vida. Y 'El Cineclub' es la celebración perfecta de ese amor por el séptimo arte de manos de una mujer incapaz de salir de casa cuyo único momento de felicidad es la proyección semanal que monta con sus amigos en el garaje de casa. O mejor dicho, con su amigo (¿o quizá...?). Puede que los chistes no os vayan a mondar de risa, pero es inevitable ver toda la serie con una sonrisa en la boca disfrutando de los homenajes al cine y de un personaje tan increíble como el de Suz, la madre de Evie. Aviso: hacia la mitad pega un giro un poco más ñoño de lo que prometía, pero no es motivo para no verla y quedarse igualmente encandilado.

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Scrubs (temporada 10)

Dirección: Aseem Batra Reparto: Zach Braff, Sarah Chalke, Donald Faison, Judy Reyes, John C. McGinley

Han pasado 17 años desde el último episodio de 'Scrubs' (no, no contamos la temporada 9, que entre todos hemos acordado que no existe) y ahora la serie ha vuelto como si jamás se hubiera marchado: mismo estilo de humor, mismos gags, misma ternura, mismo tono... Lo único que ha cambiado es que los actores son más mayores y, con ello, las tramas también han adquirido un pequeño toque de madurez de lo más agradecido. Por funcionar, funcionan hasta los chavales nuevos que han metido como comparsa. Ahora solo falta que en la temporada 2 ajusten un poco más sus intenciones y se atrevan a hacer episodios temáticos tan arriesgados como antaño: un retorno al Sagrado Corazón fabuloso.

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Malcolm: De mal en peor

Dirección: Linwood Boomer Reparto: Frankie Muniz, Bryan Cranston, Justin Berfield, Christopher Masterson, Jane Kaczmarek

Si 'Scrubs' ha mantenido el tono y los personajes a rajatabla, la resurrección de 'Malcolm' ha hecho todo lo contrario: ha puesto en marcha un escenario distinto con unos protagonistas igual de caóticos en distintos puntos de su vida. Aunque al principio es difícil seguir el ritmo de lo que intenta hacer, para cuando termine el último episodio, tras la destrucción habitual marca de la casa (y pasando por un increíble episodio alucinógeno), estarás deseando volver a ver a Hal, Lois y compañía otra vez con una sonrisa en la cara. Y es que hay cosas que nunca cambian.

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