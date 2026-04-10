Me he llevado un pequeño chasco con 'Malcolm: De mal en peor'. El revival de la estupenda sitcom con Frankie Muniz y Bryan Cranston no hace justicia a la original

Casi 20 años después (el último episodio se emitió en mayo de 2006) regresa Malcolm y su alocada familia. Disney+ ha estrenado 'Malcolm: De mal en peor' (Malcolm: Life Is Still Unfair), miniserie de cuatro episodios creada por Linwood Boomer, creador de la serie original. Y la verdad es que para lo que han hecho, casi mejor ni molestarse.

No es que sea mala, pero sí que es bastante anodina en lo que retomamos el contacto con la familia en lo que se prepara para el 40 aniversario de los padres. Con esta sinopsis tan escueta como suficiente regresamos a la vida del personaje interpretado por Frankie Muniz y de un detalle importante de saber: todos estos años ha decidido poner una distancia de seguridad más que prudencial con su familia, ya que sacan lo peor de él. Algo que afecta también a su hija y su novia.

Malcolm: siempre en medio

Como espectador de la serie original, tenía bastantes ganas de ver este breve revival. Y lo mejor que se puede decir es que prácticamente parece que no ha pasado el tiempo. Sí, claro, están más mayores e incluso a alguno de los secundarios habituales les ha pasado algo más factura que otros, pero el ingenio y la comedia física característica de la sitcom están intacto.

El hecho de que los cuatro episodios estén unidos por la misma historia hace que por longitud y cómo se van repartiendo las subtramas, uno tenga más la sensación de estar viendo 'Malcolm: La película' que una miniserie. Es verdad que debido al formato elegido (en realidad son algo menos de dos horas de metraje en total) es difícil que no parezca otra cosa. O esto o episodio extremadamente largo.

Dicho esto, donde más falla la miniserie es en el equilibrio de las tramas, sobre todo respecto a los hermanos de Malcolm. Se notan poco rematadas, especialmente la de Reese pese a que es la que proporciona el mayor grado de comedia física. Otras, sí que es verdad, que funcionan muy bien: podría ver perfectamente un spin-off con Leah y Tristian.

Tampoco ayuda que en estos 20 años tengamos dos hermanos "nuevos" —Jamie era un niño pequeño en las últimas temporadas y se sugería que Lois estaba embarazada de Kelly al final de la serie— a los que estamos conociendo ahora y tenemos un contexto algo parco sobre ellos. Esto causa que en algún momento de mucho peso emocional el espectador se halle algo desconcertado, como si se hubiera perdido algo.

No es problema, en absoluto, de los actores. Vaughan Murrae tiene una bastante presencia con un papel prominente y lo resuelve con gracilidad. También se nota que el reparto ha venido a jugar, sobre todo un Bryan Cranston delirante (literalmente) y una Jane Kaczmarek que sigue dando oro interpretativo.

En resumidas cuentas podría decir que, si bien hay cosas que funcionan y me he divertido, me he llevado un pequeño chasco con 'Malcolm: De mal en peor'. Una miniserie entrañable pero que, más allá del factor nostalgia y algún que otro gag estupendo, no hace justicia a la serie original.

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