Bong Joon-ho, director de 'Parásitos', sobre los problemas de 'Mickey 17': "Asumo toda la responsabilidad, así que echadme la culpa a mí si no os ha gustado"

Bong Joon-ho se las prometía muy felices tras el triunfo total que consiguió con 'Parásitos' ('Gisaengchung'), por lo que recibió carta blanca por parte de Warner para hacer 'Mickey 17', una superproducción de ciencia ficción protagonizada por Robert Pattinson. Todo pintaba de maravilla, pero las cosas empezaron a complicarse cuando el estudio decidió aplazar un año su estreno, lo cual generó también dudas sobre problemas tras las cámaras, algo que Joon-ho acaba de negar ahora.

El cineasta coreano reconoce que "tanto lo bueno como lo malo de esa película son cosa mía"

El cineasta coreano visitó hace poco el Festival de Cannes para presentar 'Ally', el primer largometraje animado de su carrera, donde le preguntaron abiertamente por los problemas que tuviera haciendo 'Mickey 17', y Joon-ho fue totalmente sincero al respecto:

El montaje final del director formaba parte de mi contrato, y todos en el estudio y en mi agencia hicieron todo lo posible por protegerme. Claro que, durante la posproducción, hubo muchas discusiones y opiniones de ida y vuelta, pero nunca sentí que alguien me estuviera obligando a hacer algo o presionándome. Por suerte, todas mis películas se han estrenado con mi montaje final como director, incluso una película tan importante como «Mickey 17», y tanto lo bueno como lo malo de esa película son cosa mía. Asumo toda la responsabilidad, así que echadme la culpa a mí si no os ha gustado.

Se le podrá criticar por otras cosas, muchas de ellas dependiendo del criterio personal de cada uno, pero no de echar balones fuera e intentar que otros carguen con sus errores. Que es muy fácil hacer algo así cuando se trata de una película aclamada por todos, pero la cosa se complica cuando es una obra que genera mucha menos unanimidad como 'Mickey 17'.

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