"No es una buena idea que la haga yo". Tom Cruise rechazó una de las mejores películas de aventuras de los últimos 30 años

Una de las más grandes películas de aventuras de los últimos 30 años fue el mismo título que terminó de lanzar la carrera de Antonio Banderas en Hollywood. Obviamente, me refiero a 'La máscara del zorro' ('The Mask of Zorro'), pero el actor español no fue la primera elección para el papel, sopesándose inicialmente el nombre de Andy Garcia, pero la primera oferta en firme para el papel de Alejandro Murrieta fue a Tom Cruise, quien tuvo el buen tino de rechazarla.

El proyecto que acabó evolucionando hasta 'La máscara del Zorro' se puso en marcha en 1992, con Steven Spielberg tan implicado que en un primer momento hasta consideró muy seriamente dirigirla. Tras descartarlo -aunque Spielberg sí se mantuvo como productor-, el siguiente director que estuvo a punto de ocuparse de ella fue Mikael Salomon, siendo entonces cuando Cruise pasó a ser el actor favorito para el papel.

Ni siquiera que se la ofreciera Steven Spielberg fue suficiente

Tal y como explica en Slash Film, Salomon aclara que "quería ofrecérselo a Tom Cruise. Y mi amigo y compatriota, Billie August, había dirigido 'La casa de los espíritus' con actores no latinos, y se metió en un buen lío por eso, y protestaron contra la película en Sudamérica. Y le dije a Steven: Sabes, probablemente no sea una buena idea, precisamente por eso"

Sin embargo, Spielberg insistió en ello y Salomon solamente se enteró cuando Cruise le llamó para rechazar la propuesta: "Un día estaba grabando un anuncio y mi asistente me dijo: Mikael, te está llamando Tom Cruise. ¿Tom Cruise? Val». Había trabajado con él en 'Un horizonte muy lejano' ('Far and Away'). Yo era el director de fotografía de 'Un horizonte muy lejano'. Así que me llamó y me dijo: Gracias por la oferta, pero creo que no es buena idea la haga yo porque, como sabes... Le dije: Tom, eres un tipo muy inteligente. Por supuesto, tienes toda la razón".

A quien realmente quería Salomon era a Andy Garcia, destacando que "era con quien hablaba, tuvimos reuniones estupendas, pero luego todo se fue al traste", ofreciendo además la siguiente valoración sobre el resultado final del film dirigido por Martin Campbell: "Al final fue Antonio Banderas. Me pareció una gran película, pero no era la que había imaginado originalmente".

'La máscara del Zorro' acabó siendo un espectáculo de primera que logró una recaudación mundial de 250 millones de dólares, lanzando tanto la carrera de Banderas como la de Catherine Zeta-Jones. Por desgracia, la segunda entrega, titulada 'La leyenda del Zorro' ('The Legend of Zorro'), se demoró demasiado, fue tremendamente inferior y no funcionó demasiado bien en taquilla, conformándose con unos ingresos de 142 millones.

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