Nicolas Cage asegura que Christopher Nolan no volverá a llamarle después de rechazarle en una de sus primeras películas. "Herí sus sentimientos"

Nicolas Cage es un actor lo suficientemente versátil y solicitado como para no necesitar aceptar cualquier rol que le pongan sobre la mesa, aunque esto suponga rechazar a algunos de los directores más prestigiosos en activo de la industria cinematográfica y, en consecuencia, que estos no vuelvan a ponerse en contacto con él para darle una segunda oportunidad. Aunque, claro, como en todo en esta vida, hay excepciones.

Nic Cage, el deseado

Durante una entrevista con el New York Times, Cage, que está a puntito de estrenar el desembarco en la acción real de Spider-Noir en la serie homónima de Amazon Prime Video, ha confesado que, de entre todos los realizadores a los que ha dejado despechados, uno sí ha vuelto a tocar su timbre con una propuesta que, final mente, no pudo rechazar.

David O. Russell me ofreció una película hace un millón de años. Era una buena película, me la ofreció y dije que no, y es el único director al que he rechazado que volvió a ofrecerme otra película.

Pero ojo, porque donde O. Russell terminó pasando por el aro, otros cineastas tiraron de orgullo, y la lista de nombres que enumera el bueno de Nic llega a dar vértigo.

A la mayoría de ellos les hieres los sentimientos y no vuelven a llamarte. Me ha pasado un millón de veces. Me ocurrió con Christopher Nolan, me ocurrió con Woody Allen, me ocurrió con Paul Thomas Anderson... No me volvieron a llamar.

Por un lado, gracias al actor sabemos que la cinta de PTA que rechazó es "una de las primeras" de su filmografía —probablemente 'Boogie Nights'—. Por otro, la negativa a Christopher Nolan fue en su fantástico remake de 'Insomnio', pero hubiese encajado en cualquier otra película de la filmografía del británico —imaginad al villano de 'Tenet'— interpretado por Cage y soñad con las posibilidades.

En lo que respecta a David O. Russell, la película que ha resultado de la segunda oportunidad no es otra que 'Madden', el biopic en el que interpreta al icónico comentarista y entrenador de fútbol americano John Madden, y cuyo rodaje ha sido calificado por el intérprete como "una experiencia hermosa".

Pero bueno, David me llamó y demostró que tiene la clase suficiente como para llamarme e invitarme de nuevo, y no quise decirle que no otra vez porque tengo un gran respeto por su talento. Fue una experiencia hermosa. Disfruté mucho trabajar con David, con Christian [Bale] y con John Muilaney.

Desde luego, hay que querer a este hombre.

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