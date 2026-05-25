Hoy en Netflix, una alucinante película de ciencia ficción espacial de 118 millones con sello de cine de autor

Netflix nos ha dado toda una sorpresa este pasado fin de semana con la llegada a su catálogo de una alucinante película de ciencia ficción con un presupuesto de 118 millones de dólares pero la libertad artística más propia del cine de autor. Me refiero a 'Mickey 17', el último trabajo hasta la fecha del oscarizado Bong Joon-ho con Robert Pattinson al frente del reparto.

El coreano Joon-ho podía permitirse hacer lo que le viniera en gana tras asombras la mundo con 'Parásitos' ('Gisaengchung'), pero finalmente aceptó una jugosa oferta de Warner que le permitía hacer su película más cara hasta la fecha con mucha diferencia. El resultado fue una inusual aventura espacial con un fuerte toque cómico que no logró conectar con el público, ya que se despidió de los cines con unos ingresos de apenas 133 millones.

Fascinante pero desequilibrada

Siendo justos, 'Mickey 17' está lejos de ser una película redonda, ya que arranca con mucha fuerza y rebosa imaginación durante esos primeros minutos, pero las cosas se complican cuando tiene que adoptar un rumbo más claro. Es entonces cuando pierde ese frescura inicial para volver más obvia en todos los aspectos, lo cual daña ese componente de sátira, pues Joon-ho pierde un poco el norte en el tramo final.

Por el párrafo anterior podría parecer que fuera a deciros que no merece la pena ver 'Mickey 17', pero lo cierto es que simplemente no quiero disparar las expectativas por encima de su interés real. Que el reparto está muy inspirado, con Pattinson ofreciendo una de las mejores interpretaciones de su carrera, aunque lo más justo sería decir varias, pues tiene que mostrar múltiples facetas como ese trabajo prescindible que se clona en múltiples ocasiones.

Además, 'Mickey 17' es en todo momento una película con un enfoque muy personal -anda que no se nota a la legua que Mark Ruffalo está haciendo una parodia que llega a rozar lo grotesco de Donald Trump-, incluso cuando tiene que apostar por un tono más espectacular en el tramo final para justificar la gran inversión que Warner hizo en ella. Y además es claramente superior a 'Okja', la otra experiencia de su director en Hollywood.

La clave está en que incluso dentro de ese desequilibrio estamos ante una película alucinante, aunque no siempre por buenos motivos. Por mi parte, siempre preferiré algo atrevido que no da en la diana a productos mediocres que vuelan tan bajo que saben casi a pérdida de tiempo incluso aunque cumplan los objetivos que parecen ponerse.

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