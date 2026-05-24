'El último tango en París' se emitió en TVE solo un año después de la muerte de Franco. Duró dos minutos antes de que la cortaran

Los 28 de diciembre de hace años eran una fiesta en la prensa escrita. No había periódico que no escondiese entre sus páginas una inocentada: era otra España donde las "fake news" no formaban parte del día a día y pegar un monigote de papel a la espalda de alguien se consideraba un bromazo del quince. Sin embargo, algunos de estos chistes llegaron a causar problemas inauditos e increíbles en una España más, obviamente, inocentona.

Por ejemplo, tal y como rememora el fantástico libro 'Se vende la Cibeles', llegó a haber cola cuando en 1927 el periódico El Liberal anunció que un tal Mr. Edward Byrne, "el rey de los trompos", daría 6 pesetas por cada duro que le entregaran. Con los años, las inocentadas se fueron haciendo más y más perspicaces e incluso inventaron el transmedia en una época donde esa palabra ni siquiera se había inventado.

El primer (y último) tango en París

Pongámonos en situación: en 1972, el estreno de 'El último tango en París' en Francia crea, según cuenta la leyenda urbana, colas tanto en los cines como en las carreteras. Como todos sabemos, muchísimos españoles, aún bajo el régimen de Franco, cogieron el coche y se marcharon a Biarritz o Perpiñán para ver un poco de carne, creando un extraño mercado secundario: viendo el éxito, la distribuidora francesa llegó a proyectar la película con subtítulos al español para que su público objetivo se enterara de lo que estaba pasando.

Tal fue el furor que Biarritz llegó a poner un cartel a la entrada del pueblo donde anunciaba "Bienvenida a los españoles que llegan a Biarritz buscando la cultura cinematográfica". Cultura, guiño, guiño. Aunque esta no fue la única película para la que hubo exilio cinéfilo-erótico a Francia, lo cierto es que durante años se habló en voz bajita de la escena de la mantequilla, hasta el punto en el que hubo agencias que llegaron a montar viajes organizados para ir a ver la película de marras.

Franco murió por fin en 1975, y poco a poco empezó el aperturismo español que culminó con el destape (el 50% de las películas estrenadas en 1976 pertenecían a este subgénero ya olvidado). Sin embargo, el desnudo en televisión, y más teniendo tan solo dos cadenas públicas, era aún algo de ciencia-ficción. Por eso sorprendió tanto cuando Diario 16 anunció ese mismo año que el 28 de diciembre, la UHF, ahora conocida como La 2, emitiría 'El último tango en París' sin censura. ¿Qué? ¿Cómo era posible?

Inocente, inocente

Multitud de personas, ávidas de ver la película de la mantequilla por primera vez (o volver a verla en caso de que fueran algunos de los que hicieron la cabalgata a Perpiñán) se plantaron a las diez de la noche delante de la televisión para comprobar que, como estaba anunciado, la segunda cadena empezó a emitir 'El último tango en París'... solo para cortar después de los créditos iniciales. La broma estaba hecha, pero el panorama aún estaba revuelto como para que hacer un guiño así no tuviera cierta valentía.

En realidad, el gag no fue premeditado ni un acuerdo entre ambos medios: Miguel Ángel Gozalo, director del informativo de UHF, quiso hacer un guiño a 'Diario 16' y aumentar el alcance de la broma. Hubo que esperar dos años más para vivir el estreno oficial de la película, y no fue en televisión, sino en cine, el 16 de enero de 1978 (aunque hay quien maneja otras fechas, porque fue estrenándose de manera paulatina en distintas ciudades de la península). Es cierto que, para aquel entonces, en plena fiebre del destape y con gran parte de su público habiéndola visto en las escapadas de 6 años antes, no fue un gran éxito en taquilla, pero todo el mundo pudo verla por fin.

La película seguiría causando polémica incluso después de su proyección: en 1988, cuando Pilar Miró decidió emitirla a las 22.30 como final de las vacaciones de Semana Santa, el ABC apostilló irónicamente "para que puedan verla todos, niños y adolescentes incluidos". Además, el periódico se quejó amargamente de que esta sí fuera digna del prime time, pero el 'Jesús de Nazaret' de Franco Zeffirelli se emitiera el Viernes Santo a partir de las 3.35 de la mañana. Lo de indignarse no es una moda del siglo XXI.

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