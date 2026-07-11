Disney se pega un batacazo con la nueva 'Vaiana' y la posición de Dwayne Johnson en Hollywood queda gravemente comprometida

Todo el mundo daba bastante por sentado que Disney iba a marcarse un nuevo tanto con el live action de 'Vaiana'. Es cierto que los tráilers habían dejado sensaciones encontradas, pero la popularidad de este universo hacía impensable otra cosa. Pues bien, la película liderada por Dwayne Johnson y la debutante Catherine Laga'aia se ha pegado un batacazo tremendo en taquilla.

Un hundimiento indiscutible

Tanto es así que se espera que cierre su primer fin de semana en Estados Unidos con unos ingresos de entre 42 y 46 millones de dólares. Por ponerlo en perspectiva, Deadline apuntaba a mitad de junio que iba a rondar los 85 millones, una cifra que fue bajando en semanas posteriores, pero jamás hasta llegar a sufrir tal descalabro.

A eso hay que sumarle que la nueva versión de 'Vaiana' no ha sido precisamente barata, pues se estima que su presupuesto oscila entre los 200 y los 250 millones de dólares. Y eso sin incluir la gran inversión en marketing que ha hecho Disney en ella para que logre destacar en un momento del año con muchos grandes estrenos. Que no nos olvidemos de que la semana pasada se lanzó 'Minions & Monsters'.

Es cierto que 'Vaiana' tiene a su favor que hay poca competencia de cine orientado a los más pequeños de la casa en el horizonte -'La patrulla canina: La dino película' no se estrena hasta el 14 de agosto-, por lo que es probable que aguante bien durante las próximas semanas. Eso sí, que ni de broma sueñe con superar la barrera de los 1.000 millones, algo que sí logró 'Vaiana 2' hace un par de años.

Eso sí, Disney no es la única que va a sufrir un impacto frontal con este chasco en taquilla, pues la posición de Johnson en Hollywood también queda comprometida. Hace unos años parecía imparable, pero parece que hubo un antes y un después después de la decepción sufrida con 'Black Adam', y el público ya no tiene tanto interés en sus películas.

Sí es cierto que 'Red One' luego arrasó en Prime Video, pero antes sufrió pérdidas millonarias en cines y además las acusaciones de su actitud en el rodaje dañaron su imagen de forma considerable. Después fue el turno de 'The Smashing Machine', que nacía como la película que podría darle el Óscar y acabó siendo simplemente una decepción tanto artística como comercial.

El traspiés de 'Vaiana' básicamente le obliga a que su siguiente película sea un éxito, pero ahí es cierto que tiene a su favor que la próxima en llegar sea 'Jumanji 3'. Pero si se le ocurre fracasar o simplemente quedarse en tierra de nadie con esa, que se ande con mucho ojo.

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