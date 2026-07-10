Es una de las mejores series de Netflix y rompe con todos los clichés de los dramas juveniles. 'Principiantes totales' es mucho más que un triángulo amoroso

Las historias sobre hacerse mayor suelen centrarse en los primeros amores, las amistades que cambian y las dudas sobre el futuro, pero 'Principiantes totales' va más allá. La serie polaca de Netflix utiliza estos puntos de partida para construir un drama que aporta mucho más, en el que las inseguridades, los cambios y la dificultad para expresar lo que uno siente tienen mucho peso.

La ficción sigue a tres adolescentes cuyas vidas se cruzan durante un verano y lo que empieza como la historia de dos amigos inseparables rodando un cortometraje termina convirtiéndose en un relato sobre la identidad, la amistad y la incertidumbre de una etapa en la que ninguna decisión parece sencilla de tomar.

Ser adolescente no solo es enamorarse

Lena y Niko son mejores amigos desde hace años y comparten el mismo sueño: entrar en una escuela de cine. Por eso, durante el verano deciden rodar un cortometraje con la ayuda del padre de Niko, improvisando escenas y aprovechando cualquier oportunidad para dar forma al proyecto que esperan que les abra las puertas de su futuro.

Sin embargo, detrás de las cámaras ambos se enfrentan a cambios importantes. La familia de Lena planea mudarse a Milán para empezar una nueva vida, y esto es difícil para ella. Además, su madre teme que el cambio complique todavía más las cosas, ya que Lena es una joven con autismo que encuentra estabilidad en las rutinas y en el vínculo que mantiene con Niko.

Por otro lado, la llegada de Igor, el capitán del equipo de baloncesto del instituto, introduce una nueva dinámica en la historia. Aunque al principio parece el típico adolescente popular, pronto queda claro que tampoco está satisfecho con el rumbo de su vida y que vive bajo una presión constante por cumplir con las expectativas de los demás.

Un día, un accidente en el mar acaba uniendo a los tres protagonistas y cambia por completo la relación entre ellos. A partir de ese momento, la serie deja atrás algunas convenciones del drama juvenil para explorar cómo evolucionan sus sentimientos y cómo cada uno intenta encontrar su lugar mientras afronta sus propios dilemas.

Además de hablar de las relaciones entre los jóvenes, 'Principiantes totales' también dedica tiempo a mostrar cómo les afectan las tensiones familiares. Además, los problemas de pareja de los padres de Niko, la complicada relación entre Lena y su madre y el miedo al cambio aportan una dimensión mucho más adulta a la historia, que no es solo sobre un grupo de jóvenes.

Aunque su premisa la conozcamos bien, la serie consigue diferenciarse gracias a unos personajes con muchos matices y a un enfoque que prioriza las emociones por encima del drama fácil. El resultado mezcla varios temas con la suficiente sensibilidad como para ser una de las series juveniles más interesantes del catálogo de Netflix.

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