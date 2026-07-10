94 minutos y 50 millones. Hoy cumple 45 años una de las mejores películas de acción y ciencia ficción de la historia

Todos nos acordamos de que las personas cumplen años, pero en el mundo del cine puede decirse lo mismo de las películas, tomando para ello como referencia sus fechas de estreno. Hoy 10 de julio de 2026 se da la casualidad de se celebra el 45 aniversario del lanzamiento de '1997: Rescate en Nueva York', una de las mejores películas de acción y ciencia ficción de todos los tiempos, ese mismo día pero de 1981.

Coescrita y dirigida por John Carpenter, '1997: Rescate en Nueva York' era un proyecto muy querido por el cineasta, pues su germen está en cómo procesó él mentalmente el escándalo Watergate que acabó llevando a la dimisión de Richard Nixon como presidente de los Estados Unidos.

"Era demasiado violenta, demasiado aterradora y demasiado extraña"

La premisa de '1997: Rescate en Nueva York' seguramente os sea familiar incluso si estabais aún al tanto de su existencia, ya que hay multitud de obras posteriores que se han valido de la misma: el presidente de Estados Unidos ha sido secuestrado por un grupo terrorista, por lo que se recluta a Snake Plissken, un antiguo de guerra que acaba de ser condenado a pasar un buen tiempo en la cárcel, para rescatarlo. Si lo consigue, su pena será indultada.

Una de las particularidades de la película es que fue escrita con la idea de que Clint Eastwood liderase el reparto, por lo que tiene todo el sentido del mundo que luego Kurt Russell canalizase su Eastwood interior para componer un personaje inolvidable que se encuentra entre los más carismáticos de la historia del cine. Para demostrarlo solamente necesitó 94 minutos de duración antes de que aparezcan los títulos de crédito finales.

La influencia de Eastwood también se trasladó al punto de que Carpenter fichó a Lee Van Cleef, uno de los tres protagonistas de la emblemática 'El bueno, el feo y el malo', para otro de los papeles principales de la función. Además, por ahí también vemos a Donald Pleasance, Ernest Brognine, Harry Dean Santon o Isaac Hayes.

Rodada con un solvente presupuesto de 6 millones de dólares -Carpenter venía de ayer 'La niebla' con poco más de un millón-, '1997: Rescate en Nueva York' es una película dirigida con nervio y precisión, logrando además crear un decadente ambienta post-apocalíptico que se convierte en otro de sus principales alicientes.

Además, Carpenter no se anda con tonterías para ejecutar su visión de una historia que estuvo a punto de quedarse en el tintero. Él mismo recordaba que "nadie quería hacerla. Era demasiado violenta, demasiado aterradora y demasiado extraña". Una vez logró el éxito suficiente para que alguien se arriesgara, no dudó en aprovecharse de ello.

El resultado fue un éxito rotundo, ya que su recaudación mundial se fue hasta los 50 millones del mundo, logrando 25 millones en Estados Unidos y otros tantos en el resto de territorios. Además, '1997: Rescate en Nueva York' logró buenas críticas ya en su momento, pero su prestigio creció en años posteriores hasta convertirse en un clásico indiscutible del cine de acción y ciencia ficción.

Sí llamó la atención que tanto Carpenter como Russell esperasen más de una década hasta sacar adelante '2013: Rescate en L.A.', una suerte de secuela con parte de remake encubierto que se hizo con muchos más medios, ya que costó 50 millones de dólares. El problema fue que solamente recaudó 42, por lo que no hemos vuelto a ver a Snake Plissken desde entonces.

No obstante, recientemente se ha anunciado un remake dirigido por Zack Snyder, pero todavía desconocemos quién será el sucesor de Russell como Snake Plissken. Sea quien sea, lo va a tener imposible para superar la versión original del personaje, pero esperemos que opten por alguien a la altura.

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