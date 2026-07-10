La 'Vaiana' de carne y hueso calienta el océano para el desembarco de 'La odisea'. Lo mejor y lo peor de los estrenos de cine

Si dejamos la nueva ola de calor a un lado y nos centramos exclusivamente en la taquilla, hay que reconocer que el mes de julio promete ser una auténtica maravilla. Después de los nada desdeñables resultados de hace dos semanas, el pasado finde cerró con una subida de recaudación que ascendió hasta los 6,36 millones de euros gracias a un trío de ases que cerró el ejercicio por encima del millón y que estuvo encabezado, como era de esperar, por 'Minions & Monsters'.

La nueva cinta de Illumination barrió a su competencia directa con 2,3 millones de euros recaudados durante su estreno, casi un millón más que una 'Toy Story 5' que aguantó el tipo con 1,4 millones de euros más en sus arcas que la permitieron superar a 'Obsession', que se reafirma como el fenómeno de la temporada con 1 millón de euros amasado en su tercera semana. El top 5 lo cerraron 'El día de la revelación' con 0,43 millones y una 'Supergirl' desastrosa con 0,21 millones de euros.

Los estrenos del 8 y el 10 de julio de 2026

Aunque todas nuestras miradas estén proyectadas sobre el siguiente fin de semana, en el que se estrena cierta película de cierto director británico que va a poner patas arriba la taquilla de medio mundo, el pasado miércoles llegó a nuestros cines de forma anticipada otro estreno que, salvo sorpresa, va a mantener el box office patrio a un buen nivel: el remake en acción real de 'Vaiana' dirigido por Thomas Kali —'Hamilton'— y protagonizado por Catherine Laga'aia y Dwayne Johnson.

No obstante, si los remakes en acción real de la factoría Disney no son lo tuyo, la oferta tiene propuestas para todo tipo de paladares, comenzando por la nueva comedia de David Marqués —guionista de 'Campeones'—. Se titula 'Haciendo amigos', está protagonizada por Quim Gutiérrez y Antonio Resines y propone un cóctel de humor y atracos a bordo de un autobús que traslada a un grupo de teatro formado por personas con discapacidad.

Si prefieres algo más serio, desde Francia nos llega 'La copia perfecta'. El director Jean-Paul Salomé —'La máscara del faraón'— firma un thriller ambientado en las décadas de los 40 y los 50, basado en hechos reales y centrado en la figura de Jan Bojarski, un refugiado polaco que, durante quince años, mantuvo una doble vida como un falsificador de billetes que tuvo en jaque tanto al Banco de Francia como a las autoridades.

Por otro lado, desde Argentina, Milagros Mumenthaler escribe y dirige el drama sobre la maternidad 'Las corrientes', en el que Isabel Aimé Gonzalez Sola interpreta a una estilista argentina de 34 años en un estudio de personaje celebrado en el circuito de festivales y en la temporada de premios del año pasado, dojnde rascó premios como el 'Otra Mirada' del Festival de San Sebastián.

El resto de novedades de la semana traen el brazo el triplete español compuesto por la cinta de terror 'El convento', el drama animado 'Winnipeg, el barco de la esperanza' y el drama romántico basado en hechos reales 'Tal vez'. Juno a ellas, la dramedia fantástica alemana 'Marielle lo sabe todo', la road movie británica 'A 500 millas de casa' y el drama 'Un taxi en Tokio' de Yôji Yamada completan la colección.

Si quieres una ración semanal de información y otras cosas relacionadas con el mundo del cine, date una vuelta por nuestra Newsletter, Espinofrenia.

En Espinof | Las mejores películas de 2026

En Espinof | Las mejores series de 2026