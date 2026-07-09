Mel Gibson hizo una pequeña broma ocultando un fotograma en una de sus cintas más elogiadas, pero para muchos fue un gesto de mal gusto

El cine está lleno de curiosidades que solo salen a la luz cuando alguien las nota con lupa, y esta es justo una de esas historias, en la que Mel Gibson, uno de los cineastas más importantes del mundo del entretenimiento decidió esconder un personaje fuera de contexto en una de sus cintas más aclamadas (y criticadas a la vez).

'Apocalypto' es una cinta estrenada en 2006, ambientada en el ocaso de la civilización maya que, aunque quiso apegarse a una seriedad histórica nunca antes vista, el propio Gibson no pudo resistirse a meter una broma que terminaría generando bastante ruido entre los espectadores más atentos.

Sabemos que Gibson tiene fama de bromista en sus rodajes, y en 'Apocalypto' llevó esa costumbre a otro nivel. Según se cuenta en algunos foros de internet, en la versión que se puso a la venta de la película se coló un fotograma en el que aparece el conocido personaje de los libros infantiles '¿Dónde está Wally?' (o 'Where's Waldo?').

En una escena donde el protagonista se topa con una fosa llena de cadáveres, se insertó un fotograma donde aparece nada menos que ese personaje que hay que buscar entre multitudes en los libros de Martin Handford.

Ahí, disfrazado y tirado entre los cadáveres, Gibson encontró divertido vestir a un actor de Wally y hacer que fuera "encontrado" muerto, con una flecha atravesándole la cabeza, justo en medio de la fosa.

La broma generó justo el efecto que cabía esperar: parte del público la disfrutó como un guiño ingenioso, pero otra parte la consideró de mal gusto, sobre todo por el contraste entre el tono y la línea histórica de la película. Debido a las quejas, el fragmento fue eliminado de la edición en DVD de la película (que muchos entusiastas del cine pudieron ver en sus casas), aunque se cree que fue restaurado posteriormente en la versión Blu-Ray.

Al final, la anécdota quedó como uno de esos easter eggs que se volvieron leyenda urbana demostrando cómo el sentido del humor de un director puede chocar de frente con el tono de su propia obra.

Fotos de IMDB

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