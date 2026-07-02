'La pasión de Cristo' vuelve a los cines. Mel Gibson reestrenará una remasterización en 4K acompañada de un adelanto de su secuela

Recuerdo como si fuese ayer el día que entré a una sala de cine para vivir una de las experiencias más peculiares que he pasado en un patio de butacas en una sesión tan inolvidable como rematadamente extraña. Fue en un ya lejano 2004, cuando, con unos 16 años, pagué religiosamente —jé— mi entrada y accedí a ver 'La pasión de Cristo' junto a un público con una media de edad que rondaría fácilmente los 70 años y que, por casualidades de la vida, estaba compuesto casi íntegramente por monjas.

Más pasión y un poco de resurrección

Independientemente del escenario —y de las reacciones desmedidas de las asistentes, propias de un festival de cine de género–, he de reconocer que el largometraje de Mel Gibson me fascinó gracias a sus múltiples excesos, a su extraordinaria dirección de fotografía y a una suerte de poso profano tremendamente contradictorio si tenemos en cuenta el fervor ultrarreligioso del cineasta australiano.

Sea como fuere, el próximo mes de septiembre —concretamente entre el 7 y el 10—, las audiencias estadounidenses tendrán una oportunidad de oro de volver a posar sus retinas sobre la película de marras, esta vez remasterizada en glorioso 4K y con sonido Dolby Atmos, gracias al reestreno organizado por Lionsgate y Fathom Entertainment para calentar motores de cara al estreno de 'La resurrección de Cristo: Parte uno'.

Pero ojo, porque la proyección tendrá el aliciente de contar con un pequeño adelanto de este último título, cuyo estreno está previsto pare el 6 de mayo de 2027, descrito por su estudio como "el logro cinematográfico más ambicioso [de Mel Gibson]" y como "la película religiosa más grande jamás llevada a la gran pantalla".

Kevin Grayson, presidente de distribución mundial de Lionsgate, ha celebrado del siguiente modo el relanzamiento:

La Pasión de Cristo sigue siendo una de las experiencias cinematográficas más extraordinarias que se han creado jamás. Para millones de personas, fue mucho más que una película: se convirtió en una poderosa experiencia cultural y de fe compartida. Volver a llevarla a las salas con una nueva y espectacular restauración permite al público de siempre disfrutarla de una forma totalmente nueva, al tiempo que invita a una nueva generación a descubrirla en el cine por primera vez.

Por su parte, Ray Nutt, director ejecutivo de Fathom Entertainment, ha expresado lo siguiente:

Pocas películas actuales han tenido un impacto tan grande en el panorama cultural como La Pasión de Cristo. Hace veinte años, tanto el público creyente como el de tendencia más laica acogieron con entusiasmo la obra maestra cinematográfica de Mel Gibson y la convirtieron en un auténtico éxito, lo que marcó el inicio de una era de oportunidades para futuros proyectos de temática religiosa.

Por el momento se desconoce si en España tendremos la oportunidad de ver esta remasterización en salas de cine, pero no seré yo quien le haga ascos a la idea de disfrutar de semejante espectáculo una vez más en las mejores condiciones de visionado.

Vía | Variety

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