Después de hacer 2900 millones, estaba cantado que Disney haría esta secuela enseguida. Ya es oficial y espero que sea tan realmente buena como la anterior

No creo que haya nadie en el mundo que no creyera que, después de que 'Zootrópolis 2' se convirtiera en la película americana más taquillera del mundo de 2025 (dejando aparte la locura que fue 'Ne Zha 2'), Disney fuera a sacar una tercera entrega lo antes posible. Estaba más que claro que 'Zootrópolis 3' iba a ser una realidad, pero lo sorprendente es que ya estén trabajando en ello: si de la primera parte a la segunda pasaron 9 años, de la segunda a la tercera será muchísimo menos.

Recaudando una animalada

Así es: 'Zootrópolis 3' ya se está preparando, y de momento solo sabemos dos cosas. La primera, que Ke Huy Quan y Ginnifer Goodwin volverán a ser Nick y Judi, respectivamente. La segunda, que en esta ocasión nos centraremos en el mundo de los pájaros, que hasta ahora había permanecido fuera de la saga.

Puede que parezca pronto para esta tercera entrega, pero dado que la primera recaudó 1023 millones de dólares y la segunda 1866, cualquiera se habría puesto con ella lo antes posible antes de que se marchitara el hype. Con suerte, los creadores de la saga tienen claro su plan a futuro y han dado con una buena idea para continuar con la buena racha: al fin y al cabo, al contrario que otras secuelas forzadas de Disney como 'Frozen 2' o la terrible 'Vaiana 2', 'Zootrópolis 2' es realmente buena, y no hay que bajar el pistón.

En cuanto a la fecha de estreno, solo podemos hacer elucubraciones: este año es el turno de 'Hexed', 2027 será el de 'Frozen 3', en 2028 le tocará a la última película original que han anunciado, 'Clay', y eso deja un hueco para 2029 (a no ser que 'Frozen 4' se adelante o pretendan estrenar dos películas el mismo año). En todo caso, pocas veces se ha anunciado una secuela tan rápidamente en Disney, así que deben estar absolutamente convencidos del rumbo de la saga... O siguiendo el olor de los billetes.

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