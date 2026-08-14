Steven Spielberg nos aterrorizó con 'Tiburón'. Décadas después, se arrepintió del terrible impacto que tuvo su película

'Tiburón ('Jaws') marcó un antes y un después para el cine de terror. Y, tristemente, también ha hecho que los tiburones acarreen una fama tremenda que les está costando décadas sacudirse. La película de Steven Spielberg no solo no ofrece un relato demasiado fiel sobre el comportamiento de un tiburón medio, sino que además en cierta medida ha terminado causando un daño terrible a la población de estos animales

Si volviera atrás...

El propio Spielberg está muy al tanto de la histeria colectiva que provocó 'Tiburón', y también es plenamente consciente de las consecuencias (inesperadas) que terminó trayendo. Según el mismo director confiesa, uno de sus mayores arrepentimientos.

"Es una de las cosas que aún temo", dijo Spielberg en una entrevista con BBC Radio 4. "No que me coma un tiburón, sino que los tiburones de alguna manera estén enfadados conmigo por alimentar la locura de los pescadores casuales que ocurrió tras 1975. Hoy por hoy me arrepiento del asesinato en masa de tiburones por culpa del libro y de la película. De verdad que me arrepiento de ello."

'Tiburón' fue un auténtico éxito de taquilla, el mayor blockbuster de 1975 y marcó el mejor estreno de la historia en su momento. Ganó tres premios Oscar y catapultó definitivamente la carrera de Spielberg, pero también sacudió la percepción del gran público respecto a la vida marina y los tiburones, causando unos daños que todavía hoy los expertos tratan de arreglar.

Spielberg no es el único que se arrepiente del daño a los tiburones. Peter Benchley, autor del libro original en el que se basó la película y co-guionista de 'Tiburón', también compartía el arrepentimiento de Spielberg:

"Sabiendo lo que se ahora, hoy nunca escribiría ese libro. Los tiburones no atacan a los seres humanos, y desde luego no guardan rencor", dijo en su momento, según recogieron en Los Angeles Times.

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