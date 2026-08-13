Mientras Jesse Eisenberg sigue intentando olvidar que hizo 'La Red Social', Jeremy Strong ha pegado un volantazo con una actitud completamente opuesta

La verdad es que 'La Red Social' parecía una de esas películas que nunca iba a tener secuela, y, para ser sinceros, tampoco es que la necesitase. Pero con los dramas que han ido acumulando Facebook y Mark Zuckerberg en los últimos años, al final la continuación ha sido inevitable.

'The Social Reckoning' viene con cambio de director y de protagonistas, con Jeremy Strong sustituyendo a Jesse Eisenberg en el papel de Zuckerberg. Y resulta que ha tomado un enfoque completamente opuesto.

Solicitud de amistad enviada

Aunque continúa siendo uno de sus papeles más notorios, con el tiempo Eisenberg se ha ido distanciando cada vez más de 'La Red Social' y de Zuckerberg. Pero es que, incluso en su momento, el actor ni siquiera llegó a conocer al co-fundador de Facebook, ya que el director David Fincher quería que su actuación se centrase en lo que dictaba el guion y no en la persona real a la que estaba interpretando.

Strong, por su lado, sí que quiso conocer a Zuckerberg. Y, teniendo en cuenta que es un actor de método muy meticuloso, en realidad tiene muchísimo sentido que intentase fijarse en máximo en Zuckerberg y aprovechar al máximo su reunión. O, por lo menos, ha intentado ponerse en contacto con él.

"Le escribí... Posiblemente le voy a dar una aneurisma a alguien en Sony, pero le escribió un e-mail", reveló Strong en una entrevista reciente con GQ. "Solo quiero decir que me tomo esta responsabilidad muy en serio, y la veracidad de todo ello, muy en serio. Lo estoy enfocando con respeto".

En su momento 'La Red Social' fue tremendamente controvertida al airear muchos trapos sucios de la fundación de Facebook. Y, obviamente, Zuckerberg no estuvo nada satisfecho con el retrato que pintó de él la película, alegando que se distanciaba muchísimo de la realidad y que "solo acertaba en el vestuario". Strong es perfectamente consciente de que es un papel complicado, y aunque no ha desvelado el contenido de sus correos (ni si Zuckerberg le llegó a responder), piensa defenderlo con todo lo que tiene:

"Es una locura, meterse en todo esto. Mira, sé que es una persona muy odiada, y que no es precisamente popular, en nuestra cultura", explicó el actor. "Pero no creo que se deba tener a un actor interpretándole que todo lo que piensa hacer es condenarle."

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