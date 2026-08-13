Esta serie del autor de 'American Psycho', que es lo más visto de Disney+, iba a ser de HBO. Hasta que llegó David Zaslav

Cuatro episodios, dos por semana, y seguramente muchos espectadores ya han notado bastante diferencia entre los visto la semana pasada y esta con 'The Shards', la recién estrenada serie de Disney+. Un cambio de tono y estilo que viene por todo un volantazo en lo creativo. Y es que, si bien la serie es número 1 en Disney+, originalmente estaba planteada para otra casa.

Cocreada por Bret Easton Ellis, autor de 'American Psycho', y basada en su propia novela homónima, la serie tiene su toque de autoficción en lo que seguimos a un joven Bret en su último año en un instituto de élite. Ahí conocerá a un recién llegado... que coincide con la aparición de un asesino en serie.

Destrozada

Una premisa interesante y con potencial suficiente como para que HBO se interesara por los derechos de la novela, editada en España como 'Los destrozos', antes de ser publicada en 2023. Una serie que estaría escrita por el propio Ellis y que iba a contar incluso con Luca Guadagnino (que ya había dirigido para HBO 'We Are Who We Are') en la dirección. Aunque también se habló de Kristoffer Borgli ('Dream Scenario'), en su momento.

HBO iba a por todas con esta adaptación. O al menos eso decía. Tanto que se empezó a rumorear un presupuesto para 'The Shards' que superaba los 100 millones de dólares (algo por encima de lo que ha presupuestado FX para su versión actual). A todas luces iba a ser un proyecto que se vendiese solo. Pero empezaron los problemas.

«Nunca más», se desahogaría Bret Easton Ellis en su podcast. El autor y guionista confesó a comienzos de 2025 haber ido por el camino de la amargura durante los meses de desarrollo de 'The Shards' con la gente de una Warner Bros. en pleno ciclo de remodelación de la era David Zaslav.

Nueve meses que supusieron «una experiencia extremadamente frustrante» plagada de diferencias creativas irreconciliables entre el autor y creador y los ejecutivos de la compañía: «La serie que vendimos, más allá de las intrigas por las que pasaba Warner Bros, ya no iba a ser, lamentablemente, esa serie.»

El autor fecha en septiembre de 2024 el momento de la ruptura. Un año en el que, recordemos, continuaba David Zaslav con las rebajas. Al parecer, desde HBO tampoco estaban muy por la labor de tener otra serie juvenil con toda la pesadilla que, por entonces, estaba suponiendo el desarrollo de la temporada 3 de 'Euphoria'.

Y aquí es donde aparece Ryan Murphy, que si no está produciendo una decena de series al año se aburre. Amigo del autor, el productor adquirió los derechos de 'The Shards', incluyendo también los guiones de los dos primeros episodios (a los que, aparentemente, solo retocó por aquí y por allí) y se puso manos a la obra para desarrollar la serie para uno de sus canales de cabecera (FX).

Sin embargo, no logró convencer a Ellis de mantenerse a bordo. Aquí hay elucubraciones de todo tipo entre el hecho de que el daño ya estaba hecho (y su promesa de no volver a pasar por esto), su poca participación en esta nueva versión y un cúmulo de diferencias creativas hacía que el autor de la novela también pasase a un segundo plano.

Y, teniendo en cuenta la recepción que está teniendo la serie, quizás hubiera sido mejor hacer caso a Ellis y que Ryan Murphy no hubiera tocado tanto lo que funcionaba en la novela. Si bien está número 1 en varias decenas de territorios, la crítica la está destrozando de lo lindo tal como refleja una puntuación en RottenTomatoes del 55 % y no mucho mejor la de IMDb.

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