Ha tardado casi 20 años, pero el creador de 'Expediente X' por fin estrena su película como siempre deseó: "Quería meter los sustos"

Allá por 2008 se estrenó 'X-Files: Creer es la clave' ('The X-Files: I Want to Believe'), la segunda película basada en la serie de ciencia ficción y que marcaba la reunión de Mulder y Scully en pantalla tras el final de 'Expediente X' en 2001.

Chris Carter, el creador de la serie, no se quedó realmente a gusto con la versión que vimos en los cines en su momento. Y ahora, casi treinta años después, por fin está listo para estrenar su propio corte del director.

Mejor tarde que nunca

Mientras llega el reboot de la mano de Ryan Coogler, Carter también ha decidido volver al universo de 'Expediente X' tirando de archivo. Ha vuelto a editar su película 'X-Files: Creer es la clave', renombrada ahora como 'The X-Files: I Want to Believe – Vrach Frankenshteyn', para darle el toque que quiso en su momento (y de paso contentar a los fans desencantados).

Una vuelta de tuerca a la historia de Frankenstein que promete aumentar el tono de terror y ser mucho mas inquietante del corte de 2008. El cual, al fin y al cabo, se tuvo que rebajar muchísimo para poder conseguir la calificación PG-13 para cines. Eso sí, si los 104 minutos originales nos supieron a poco, Carter adelanta que la nueva versión, de hecho, será más corta.

"Al contrario que la mayoría de cortes del director, yo no metí todo lo que tenía", ha afirmado el director en una entrevista con The Hollywood Reporter. "De hecho, es más corta que la original. Espero que encuentre un público aún mayor, y que les de a los fans lo que querían".

La trama de 'X-Files: Creer es la clave' se centra alrededor del secuestro de varias mujeres, incluyendo una agente del FBI, y la principal pista para encontrarlas son las visiones que tiene un sacerdote sobre los hechos. A pesar de que los agentes Mulder y Scully ya habían pasado página, ahora son los únicos con la experiencia necesaria para resolver el caso.

Tras las primeras pruebas en pantalla, en 20th Century Fox decidieron reeditar la película para rebajar el tono, aunque Carter siempre se quedó con el gusanillo de hacer un 'Expediente X' aterrador: "Siempre quise volver atrás y meter los sustos". Ahora por fin ha tenido la oportunidad, con 'The X-Files: I Want to Believe – Vrach Frankenshteyn' aterrizando el Hulu el próximo 14 de agosto.

"Llega un momento en el que necesitas cumplir la promesa, y yo quiero hacer mucho más que cumplir. Quiero darles [a los fans] lo que menos esperan", afirmó Carter sobre su trabajo. "Sé que suena un tanto confuso, pero tenía un plan mayor y todo tenía sentido. Tendrá sentido, confiad en mí".

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