Hoy en streaming, una contundente y a contracorriente película de acción con banda sonora sensacional

A causa de Marvel se ha quitado mucho impacto a la posibilidad de que un director del indie o alejado del mundo de la acción pueda dirigir una película de género. En circunstancias más apropiadas, esa voz “extranjera” puede proporcionar una interesante frescura al ritmo o el aspecto de un blockbuster físico, violento y/o trepidante. Casos como ‘Hanna’ muestran el potencial positivo que puede conseguirse.

Apariencias engañosas y mortales

Un gran esteta como Joe Wright se mueve de los dramas de época (el buen “cine de tacitas” como también se le conoce) hacia el thriller de espionaje de tradición europea y crea una película a contracorriente y contundente. Saoirse Ronan protagoniza junto a Eric Bana y Cate Blanchett este formidable espectáculo que se puede ver de manera gratuita en streaming a través de RTVE Play, al menos hasta el 8 de septiembre.

Entrenada desde bien niña por su padre, ex-agente de la CIA, para poder sobrevivir por su cuenta y también ser una implacable máquina de matar, Hanna es enviada por las zonas clandestinas de Europa para cumplir con una misión. En el proceso una misteriosa enemiga enviará agentes y matones para darle caza.

La imponente fastuosidad que Wright desplegaba en sus adaptaciones literarias de dramas se traduce en el terreno de la acción en un trabajo estético profundamente calculado, detallista y a ratos perforante como una bala disparada con francotirador. Los códigos estéticos que impone dan sensaciones diferentes que van ligada a una historia de inocencia tan perdida que rara vez se encontró en primer lugar.

La peripecia de ‘Hanna’ parece menos impresionante pasado el tiempo, pero su precisión quirúrgica controlada de la imagen y el sonido fue una respuesta bastante importante al fenómeno de Jason Bourne. Una oposición de apariencia seca y fría a la adrenalina constante impuesta a base de cámara en mano continua y explosiones ocasionales.

Es una frialdad empleada astutamente para contraponerse a la tensión que tiene lugar en la historia, soterrando las emociones pero haciendo que estas sacudan sutilmente lo que vamos bien. Wright hace un gran uso de las formas, incluyendo un impresionante plano secuencia o la sensacional banda sonora de los Chemical Brothers, para darnos una de las cintas de espionaje más impresionantes de este siglo.

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