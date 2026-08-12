Vamos a ver sufrir de lo lindo al Capitán América en 'Vengadores: Doomsday'. Chris Evans asegura que la trama de su personaje será "brutal"

No cabe duda de que el éxito arrollador de 'Spider-Man: Brand New Day' ha confirmado que lo de la suerte de fenómeno conocido como "fatiga superheroica" es solo un hecho relacionado con producciones puntuales —cada vez más— y no una tónica generalizada. Está por comprobar si 'Vengadores: Doomsday' correrá la misma suerte que la última aventura del Hombre Araña pero, en lo que a mí respecta, los niveles de interés no es que estén muy elevados.

Vuelta al ruedo

El principal motivo que fomenta mi desgana ante la nueva reunión del supergrupo marvelita está directamente relacionado con su aparente naturaleza. Y es que la quinta película de los "Vengatas" parece haber sido concebida a toda prisa y de forma totalmente improvisada para solventar los problemas de narrativa, cohesión y logística —lo de Jonathan Majors fue la gota que colmó el vaso— de la Saga del Multiverso.

En Marvel Studios son conscientes de que su megafranquicia, salvo excepciones puntuales como 'Brand New Day', ya no tiene el tirón del que gozaba en el tramo final de la Saga del Infinito, y parecen estar intentando apelar a los fieles parroquianos que se bajaron del barco una vez se derrotó a Thanos apelando a la nostalgia a tiempos no tan lejanos y volviendo a tirar de superhéroes que, teóricamente, estaban más que retirados.

El caso más flagrante es el de un Capitán América que gozó de un cierre fantástico a su arco dramático en 'Vengadores: Endgame' y al que han vuelto a traer a la palestra en una 'Doomsday' que, todo sea dicho, parece que sufrirá de un exceso abrumador de personajes. No obstante, pese a la pereza que pueda llegar a ver una vez más a Steve Rogers en la gran pantalla, parece que tendremos otra dosis de épica desmesurada gracias a su presencia.

Y es que, durante una sesión de Q&A en el marco de la Fan Expo de Boston, Chris Evans, que da vida nuevamente al Primer Vengador, ha asegurado que la trama de su personaje en el largometraje dirigido por los hermanos Russo va a ser "brutal".

A los Russo les encanta apalizar a Steve Rogers. Lo que más les gusta es darle una paliza de las buenas. Para ellos, eso es lo que define a un héroe: alguien a quien le dan muchísimos puñetazos pero que, aun así, se vuelve a levantar. Así que no paran de buscar nuevas formas de darle una paliza. Y esta ha sido brutal.

¿Me han dado unas ganas terribles de ver 'Vengadores: Doomsday' las palabras de Evans? En absoluto, pero no pienso negar que han despertado ligeramente mi curiosidad por ver qué se han sacado de la manga los Russo en esta ocasión para machacar al bueno de Steve. Saldremos de dudas el próximo 18 de diciembre.

Vía | THR

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