Harrison Ford (84 años), sobre el éxito como actor: "Lo único que le diría a la gente es que se aferre a lo que la hace única"

Lo veíamos hace una semana hablando de Matt Damon, y unos días antes de Charlize Theron; son muchas las grandes estrellas del séptimo arte cuyos inicios en la profesión no fueron precisamente fáciles. Puede sorprendernos ahora ver cómo muchos de los talentos emergentes llevan prácticamente desde niños en esto. Pero nombres legendarios de Hollywood como Harrison Ford tuvieron que sufrir mucho antes de dar definitivamente el salto. Solo alcanzó la cima tras 'Star Wars', con casi 35 años.

Tras llegar a Los Ángeles en los 60 y encadenar pequeños papeles secundarios que apenas le servían para pagar las facturas, Ford vio cómo su juventud se consumía en audiciones infructuosas y en la frustración de ver triunfar a otros. Ante este difícil percal, tomó la radical decisión de apartarse temporalmente de la actuación y convertirse en carpintero autodidacta para mantenerse. Aquella pausa autoimpuesta le permitió conocer a cineastas, como George Lucas y Francis Ford Coppola, y también le otorgó el criterio y la paciencia necesarios para esperar el proyecto que le cambiaría la vida.

"No permitan que su ambición por triunfar los lleve a intentar imitar el éxito ajeno".

Pero antes de todo eso, insistimos, tuvo que ver cómo compañeros de profesión más jóvenes que él sí alcanzaban el estrellato, y eso le desquició: "Me preguntaba si alguna vez me llegaría el turno. A ellos les daban cosas buenas; a mí no". Era tal la envidia que tenía, que se negaba a ir al cine a verlos trabajar, algo que a la postre le vino bien al evitar la tentación de copiar el éxito y optar por de desarrollar su estilo, un consejo que quiso compartir en una entrevista con The Palm Beach Post (vía Harrison Ford: A Biography, 1993, de Robert Sellers): "Lo único que le diría a la gente es que se aferre a lo que la hace única. Que no permitan que su ambición por triunfar los lleve a intentar imitar el éxito ajeno. Has de encontrarlo por tus propios medios".

Actor de grandes sagas y thrillers de culto

Y así fue, con mucha paciencia, mucho orgullo propio, mucho trabajo, y ganándose la vida como el carpintero de las estrellas como Harrison Ford finalmente se abrió camino en Hollywood y llegaría a ser una de las estrellas más taquilleras de los años 80 y 90, protagonizando no solo dos de las sagas más queridas de la historia, 'Indiana Jones' y 'Star Wars', sino también thrillers de culto y grandes dramas de suspense como 'Único testigo' —que le valió su única nominación al Oscar—, Presunto inocente o 'El fugitivo'.

Harrison Ford tiene ya 84 años, y todavía mucho que decir en Hollywood. Lo vimos el año pasado debutar en el UCM de Marvel Studios con la bastante discreta 'Capitán América: Brave New World', aunque puestos a recomendar un estreno reciente del actor, quizás os apetezca darle una oportunidad a '1923', un wéstern precuela de Yellowstone de SkyShowtime donde hizo equipo con una magnífica Helen Mirren.

Imagen | '1923'

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