'Vaiana' arrastra un curioso agujero de guion desde hace 10 años. El remake con Dwayne Johnson tampoco se ha molestado en corregirlo

La película original de 'Vaiana' ('Moana') fue una de las apuestas recientes más refrescantes por parte de Disney. No solo plasmó la cultura polinesia con muchísimo amor, también nos dejó una aventura divertidísima con una banda sonora pegadiza y una de las mejores heroínas de la Casa del Ratón.

A pesar de que apenas han pasado diez años desde el estreno, en Disney quisieron darle un "makeover" en acción real, con Dwayne Johnson replicando su papel de Maui y tratando de ceñirse lo máximo posible a la original.

Escabroso, pero con sentido

La aventura de Vaiana arranca cuando decide dejar atrás su isla para explorar el océano más allá de arrecife que rodea su isla. No solo se embarca (literalmente) en este viaje por su propio afán de aventura, también lo hace para salvar su propio hogar, ya que la pesca en la zona es cada vez menor y su poblado se enfrenta a una pérdida de recursos tremenda.

Con los primeros tráilers y elementos promocionales, todo parecía indicar que el animalito compañero de Vaiana en la película sería Pua, un cerdito rechoncho y muy simpático. Pero tras la primera intentona de Vaiana para salir de la isla en la que su balsa sufre un accidente, Pua se queda un tanto traumatizado y decide no acompañarla en su gran viaje, por lo que su compañero animal (necesario para toda buena Princesa Disney) es el gallo Hei Hei.

Así que Pua, el cerdito mascota de Vaiana, se queda solo en la isla. Y, teniendo en cuenta que el poblado se enfrenta a una terrible hambruna, lo sorprendente es que nadie pensase en comerse al cerdo. De acuerdo, es la mascota de la hija del jefe de la aldea, pero lo están pasando canutas y no parece haber muchos más animales a mano aparte de Pua.

Muchos fans se han dado cuenta de esta incoherencia a lo largo de los años, y en cierta manera desde Disney quisieron seguir la gracia porque en 'Vaiana 2' el propio Maui cuestiona el que Vaiana no se llevase a Pua con ella. Quizás en Disney no quisieron ponerse demasiado escabrosos y mantener la película para todos los públicos sin tener que explicar la repentina desaparición del cerdo.

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