El universo 'Gundam' llega a España. Comienza la gira de los robots gigantes para sentirnos dentro del anime (y por una vez Madrid no va primero en la lista)

El universo de 'Gundam' se acerca poco a poco a su 50 aniversario. Allá por 1979 se estrenó el primerísimo anime de la franquicia, 'Mobile Suit Gundam' de Yoshiyuki Tomino, que revolucionó por completo el género mecha con una épica militarista de ciencia ficción.

Desde entonces hemos tenido numerosas series, películas, videojuegos, animes ambientados en continuidades alternativas, y un negocio muy, muy jugoso con la venta de los modelos de robots, los Gunpla. Este 2026 se celebra el 47 aniversario de la franquicia, y desde Bandai han decidido llevar los Gundam por todo el mundo con un tour internacional.

Robots sobre ruedas

Se trata de la The Gundam Base Rolling Pop-Up Tour, una experiencia itinerante que busca acercar la franquicia a los fans de 'Gundam'. La gran base es un camión tematizado que se transforma en un espacio de exposición de más de 100 metros cuadrados.

Allí se levanta una base de venta de productos exclusivos, pero también hay numerosas actividades gratis, guías para meternos el gusanillo del montaje de Gunpla y, posiblemente la parte más impresionante, la oportunidad de ver un "auténtico" Gundam. Junto con el tour también viaja una réplica de tres metros del RX-78-2 Gundam, la unidad que pilota Amuro Ray en el anime original, y los visitantes tendrán la oportunidad de fotografiarse con él.

La gira The Gundam Base Rolling Pop-Up Tour se paseará a nivel internacional, pero en España su primerísima parada es en A Coruña en el festival Viñetas desde o Atlántico. Tiene lugar desde este 10 de agosto hasta el próximo 16 de agosto, reuniendo en la ciudad gallega a profesionales y fans del mundo del cómic, con sesiones de firmas, charlas divulgativas, venta directa... y también robots gigantes.

Eso sí, no es la única parada de los Gundam en España, ya que continuarán su gira a lo largo de los siguientes meses en los eventos de cultura pop más importantes del país. La siguiente ciudad en la lista es Valencia el próximo septiembre, pero los Gundam también se dejarán ver en la Comic-Con de Málaga y el Manga Barcelona, entre otros.

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