Meses después de ser ignorada en cines, se estrena en Prime Video una de las mejores películas de ciencia ficción del año

Mucha gente que ya tiene su propia inversión en la Inteligencia Artificial nos insiste en que es el futuro y es inevitable. Hemos visto suficientes películas de ciencia ficción distópicas a partir de esa clase de abrazos inconscientes de una tecnología de potencial indomable, pero nunca viene mal sumar otra estupenda como ‘Buena suerte, pásalo bien, no mueras’ (’Good Luck, Have Fun, Don't Die’).

Pelear y no morir en el intento

El siempre imaginativo y ocasional verso libre dentro del cine comercial estadounidense Gore Verbinski nos ofrece una aventura de viajes en el tiempo y terror tecnológico de lo más estrambótica. Protagonizada por Sam Rockwell, la película hace su estreno en streaming a través de Amazon Prime Video tras su extremadamente discreto paso por cines.

En un restaurante abarrotado, donde varias personas se han congregado para terminar lo que ha sido un día agotador en sus entornos, mayormente por culpa de la tecnología, sucede algo inesperado. Ataviado con un atuendo extrañísimo, un hombre asegura venir del futuro y piensa reclutar a varios de los clientes para que le ayuden a acabar con una peligrosa IA que se está creando.

Con mucha ambición satírica, y una estructura casi de falsa antología para hacer una presentación de los actores involucrados en la función, Verbinski captura la ansiedad sobre la incertidumbre con la tecnología, tanto la IA como otras formas ya presentes en nuestras vidas. Una transformación que a veces no puede evitar retratar jocosamente y con algo de neo-ludismo de andar por casa.

Pero consigue mantener el pulso a la hora de no cortarse y señalar que el futuro pinta desolador, e interroga qué tenemos para agarrarnos cuando las tornas se vuelvan en nuestra contra. Se vale de mucho humor alocado y ocasionalmente ultraviolento, así como de fantasía pura con ecos claros de Terry Gilliam.

Incluso elaborada desde márgenes relativamente independientes, ‘Buena suerte, pásalo bien, no mueras’ tiene un despliegue visual potente de alguien que ha sabido integrar en la acción del blockbuster los efectos especiales por ordenador. Es así como desata ideas de lo más disparatadas y entretenidas para una película bastante especial a la hora de tratar un tema recurrente.

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