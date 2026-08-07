Este pequeño detalle en 'Salvar al soldado Ryan' demuestra el obsesivo rigor de Steven Spielberg al representar la II Guerra Mundial

Dicen que el diablo está en los detalles y, en el caso del cine, estos pueden elevar una gran película a un nivel aún mayor, especialmente cuando hablamos de producciones con ambientación histórica. Hoy, dentro de este tipo de producciones, vamos a centrar nuestra mirada en un clásico moderno del cine bélico que contiene un pequeño elemento que puede pasar inadvertido, pero que refleja la precisión con la que se recreó la II Guerra Mundial para la ocasión.

El largometraje al que me refiero es 'Salvar al soldado Ryan' (1998), uno de los mejores trabajos de Steven Spielberg —probablemente dentro de su top 5, o incluso 3—, y una parada obligatoria para todos los amantes del género que reflejó los efectos de estar en el campo de batalla tanto a gran como a pequeña escala, y sólo tenemos que prestar atención al dedo de uno de sus personajes para comprobarlo.

El pulgar Garand

El soldado Daniel Jackson (interpretado por Barry Pepper), a quien seguro que identificarás mejor como "el francotirador", muestra una suerte de herida en la uña de su mano derecha, algo que se puede observar en algunos planos cortos en los que le vemos apuntar su arma.

Por supuesto, esto no es algo casual y, aunque no se haga alusión a ello de forma explícita en la película, la lesión estaría causada por lo que se conoce como el "Garand thumb" —el pulgar Garand en nuestro idioma—.

Si has jugado alguna vez a un shooter en primera persona ambientado en la II Guerra Mundial estarás familiarizado con el M1 Garand, el fusil semiautomático estándar del ejército de los Estados Unidos en este conflicto —y también en la guerra de Corea—.

Barry Pepper

Para cargar este arma, se inserta la munición en un peine que se introduce en el cargador fijo haciendo presión con el pulgar hasta que este hacía todo su recorrido, momento en el que podían ocurrir dos cosas.

La primera de ellas, con suerte, era que la pieza metálica que abría y cerraba el cargador permaneciese en su sitio, y que el soldado la cerrase de forma manual empujando una pieza con la palma de la mano o con un pequeño golpe seco.

La segunda, también habitual, es que esta pieza se cerrase de forma automática y pillase el dedo pulgar del usuario, generando lesiones como la que Jackson tiene en el filme. Para más referencia, en este vídeo del canal de YouTube que, curiosamente, se llama Garand Thumb, muestra ambos procesos.

Ahora bien, cabe destacar que el arma principal del soldado Jackson no es un M1 Garand, que sí utiliza en la escena del asalto a los nidos de ametralladoras. Su arma de confianza es el fusil de cerrojo Springfield 1903, una suerte de copia del mítico Mauser 98 alemán que ya se empleó en la I Guerra Mundial y que se considera de "acción simple" al tener que amartillar el cerrojo de forma manual después de cada disparo.

Y con esto, por muy insignificante que pueda parecer, tenemos otro motivo más para caer rendidos ante la maravilla que, sin duda, es una de las grandes épicas bélicas de la historia del cine.

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