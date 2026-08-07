Los directores de 'Endgame' felicitan al equipo de 'Spider-Man: Brand New Day' por romper su récord. Disney lo entiende como "un buen presagio" para 'Doomsday'

Los hermanos Russo ya tienen el camino despejado para el gran evento cinematográfico de Marvel. Después del exitoso estreno de 'Spider-Man: Brand New Day', que ha servido como antesala del próximo gran capítulo del Universo Cinematográfico de Marvel, la ambiciosa 'Vengadores: Doomsday' se prepara para convertirse en una de las películas más importantes del estudio.

La nueva entrega reunirá a un enorme grupo de héroes para enfrentarse al Doctor Doom (Robert Downey Jr.) y además, llegará con el respaldo de Disney, que ya ha celebrado el récord de la última aventura de Peter Parker como una señal muy positiva de cara al estreno del esperado crossover dirigido por Joe y Anthony Russo.

El impulso de Spider-Man

Durante la presentación de los resultados trimestrales de Disney, el director ejecutivo Josh D'Amaro felicitó al equipo de Sony y Marvel Studios por el éxito en taquilla de 'Spider-Man: Brand New Day'. El ejecutivo aseguró en Deadline que el rendimiento de la película en taquilla "es un buen presagio" para el estreno de 'Vengadores: Doomsday', que llegará a los cines el próximo 18 de diciembre.

La nueva película de los Vengadores llegará después de la última aventura de Spider-Man, una circunstancia que, según Disney, juega a favor de la película de los hermanos Russo. De esta manera, 'Doomsday' podrá construir su gran enfrentamiento con el Doctor Doom aprovechando el impulso generado por el último gran éxito del Universo Marvel.

De hecho, los Russo también han felicitado en redes sociales al equipo de 'Spider-Man: Brand New Day' por el éxito obtenido, siguiendo con una vieja costumbre que se lleva siguiendo desde 1977 en Hollywood. Después de que 'Spider-Man' haya roto el récord de mejor estreno de todos los tiempos, que tenía 'Vengadores: Endgame', los cineastas compartieron una ilustración del superhéroe de Marvel que hace referencia a la mítica foto de Michael Jordan con los anillos de la NBA, y dejaron este mensaje:

"¡Muchísimas felicidades a Destin, Tom, Zendaya, Jacob, Jon, Mark, Sadie, Florence, Michael, Marisa, a los productores Kevin, Amy, Avi y Rachel, y a todo el elenco y equipo de Spider-Man: Brand New Day por hacer historia en el fin de semana de estreno en la taquilla nacional! El reto está superado…"

Marvel volverá a reunir a buena parte de sus personajes más populares para esta nueva aventura. Chris Hemsworth regresará como Thor, Anthony Mackie como el nuevo Capitán América, Vanessa Kirby dará vida a Susan Storm y Pedro Pascal volverá a interpretar a Reed Richards, además de contar con Paul Rudd, Florence Pugh, Simu Liu, Sebastian Stan, Letitia Wright, Ebon Moss-Bachrach, Tenoch Huerta o Kelsey Grammer, entre otros.

Con semejante reparto, 'Vengadores: Doomsday' aspira a convertirse en uno de los mayores acontecimientos cinematográficos del año. Después de varios años de incertidumbre para la saga de los Vengadores, Marvel encara el lanzamiento de uno de sus proyectos más ambiciosos. El estudio confía en que el éxito de 'Spider-Man: Brand New Day' marque el camino para un estreno que podría devolver a la franquicia el impacto de sus grandes películas.

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