Adiós a la nueva versión de 'El juego del calamar'. Netflix acaba de cancelar el proyecto de David Fincher y no continuará su exitosa franquicia en EEUU

Cuando 'El juego del calamar' llegó a su fin, aún nos quedaba un pequeño giro: Cate Blanchett jugaba al ddakji en las calles de Los Angeles mostrando que el juego mortal se había vuelto internacional. Netflix ya había anunciado por aquel entonces que David Fincher, director de 'Se7en' o 'El club de la lucha', estaría tras las cámaras, en un giro inusual en su carrera.

Algunos pensaron que se había vendido, otros creímos que algo tendría la serie cuando él estaba detrás... Y al final, ni chicha ni limoná.

El juego del cancelar

'Heckler', que así se llamaba la versión americana de 'El juego del calamar' (aunque tendría lugar en el Reino Unido), se ha cancelado en Netflix, según afirma The Playlist. Los guiones ya estaban avanzados por parte de Dennis Kelly, creador de 'Utopía', pero el streamer lo ha dejado ir no por falta de calidad, sno por un cambio de estrategia.

Cuando aprobaron este spin-off, en Netflix estaban convencidos de querer la versión americana, pero poco a poco ha ido perdiendo vigencia y ahora están más convencidos de querer hacer series más pequeñas en distintos mercados internacionales (¿'El juego del calamar España'? Puede pasar, sin duda). Lo único que está claro es que 'Heckler' no se convertirá en una realidad cuando Fincher termine con 'Las aventuras de Cliff Booth'.

En todo caso, aunque puede que nunca sepamos más sobre este proyecto fallido, sí sabemos que es posible que Cate Blanchett no estuviera metida en el meollo, porque el propio director de 'El juego del calamar', Hwang Dong-hyuk, afirmó que era solo un cameo sin mayor importancia, una sorpresa para los fans. Los guiones se escribieron, de hecho, sin tener en cuenta a la actriz.

Lo que no sabemos es qué va a hacer Netflix con su franquicia para que no se marchite tras el final de su temporada 3 el año pasado: 'El juego del calamar: El desafío' está renovada un año más, pero nadie sabe qué pasará con los prometidos spin-offs. El público decidirá si seguimos jugando o no.

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