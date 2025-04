David Fincher parece la elección más extraña para una secuela de ‘Érase una vez en… Hollywood’. Pero puede salir bien si retoma las claves de dos de sus mejores películas

Era la clase de noticia que tenía toda la pinta de ser una broma, especialmente por confirmarse un 1 de abril que es día de inocentadas en el mundo anglosajón. Pero no, era un anuncio real: David Fincher, a priori el cineasta más diferenciable del estilo “relajado” y expansivo de un contemporáneo como Quentin Tarantino, iba a dirigir una secuela de la aclamada y espléndida ‘Érase una vez en… Hollywood’ para Netflix, centrándose en el personaje de Brad Pitt.

Es algo que hace falta leer un par de veces para procesar, así que lo escribo otra vez. David Fincher, secuela de Tarantino, Brad Pitt, Netflix. Cuatro cosas de las que podemos llegar a ver dos juntas, pero no las cuatro. No han transpirado muchos detalles sobre en qué se centraría la película, aunque Quentin haya expandido su propio mundo a través de una novela. Se especula la posibilidad de una aventura en solitario del personaje de Cliff Booth por el Hollywood de finales de los setenta, y también que este podría tratarse del fallido proyecto de ‘The Movie Critic’ que en sus diferentes reescrituras iba a terminar incluyendo a dicho personaje o incluso dándole un papel prominente.

Si se llega a producir o no ya es un misterio. Netflix (el elemento que hace tener aún más dudas sobre el proyecto) sin duda da luz verde alegremente a algo que le pueda dar un buen titular, y Fincher es un experto en ligarse a películas y series que nunca se terminan produciendo. Igual hasta podemos respirar tranquilos. Aunque, ¿hay motivos para preocuparse o realmente puede sacar algo atractivo de esto?

Puestos a imaginar hasta que haya algo tangible, no es complicado imaginar algo centrado en el personaje de Pitt con más aire de thriller, especialmente siguiendo el espíritu del segmento del rancho Spahn de la película original, o incluso que explore sus orígenes incómodos. Aun así, los guiones de Tarantino son muy específicos, especialmente en su sentido del humor que suele ser muy distinto al de Fincher, y este último esta acostumbrado a trabajar con guiones de artesanos que imponen menos su visión. Salvo dos notables excepciones que abren dos vías por las que un proyecto así podría salir bien.

‘La red social’ y las caprichosas dinámicas de poder

La conexión con Hollywood nos lleva a pensar más rápidamente en ‘Mank’, el propio paseo “nostálgico” de Fincher por las dinámicas de los estudios clásicos con todo lo apuesto al toque de cuento de hadas de Tarantino. Sin embargo, el enésimo repaso a ‘La red social’ (gracias a su reciente edición en 4K) refleja a un Fincher que puede introducirse en otro tipo de humor y de prosa distintos a los suyos sin perder su propia personalidad.

Con guion de Aaron Sorkin, una de las voces más distinguibles en el terreno de los guionistas, Fincher refina cualquier atisbo de simpatía por el personaje de Mark Zuckerberg y su caterva de universitarios con ambiciones de poder y dinero para crear un biopic cargado de veneno. El director es capaz de llevarnos por los embriagadores y desatados mundos de una Silicon Valley cargada de ilusiones y ganas de reventar el sistema, pero también profundamente infantil o adolescente en el mejor de los casos.

Los tomas y dacas por no perder posición ni atención son un torbellino de egos que puede reflejar en todo su absurdo sin perder una mirada crítica afilada, dejando que los diálogos ágiles y rápidos tracen las dinámicas mientras divierten. No es muy descabellado imaginar cómo se traslada esa mirada a un sistema de estudios de cine trastocado por un nuevo Hollywood pero empezando a buscar como transicionar de unos directores borrachos de poder hacia una cultura de blockbuster total cimentada en los fenómenos de ‘Tiburón’ y ‘Star Wars’.

‘Perdida’ y el humor negro ante el crimen

Dicha película pinta un escenario donde Fincher puede introducirse y adaptarse al universo de otro guionista con personalidad, y puede moverse en un mundo como el de ‘Érase una vez en… Hollywood’. Pero Cliff Booth es un personaje que en dicha película se caracterizaba por ser un observador cínico y con cierta distancia del resto, motivado por lo absurdo del mundo en que se mueve pero también por un pasado muy oscuro. No hay un equivalente así en ‘La red social’, pero sí es un tipo de personaje que abordó en parte en ‘Perdida’.

Booth era una figura incómoda en el mundo de ‘Hollywood’ por la especulación de que mató a su esposa a sangre fría durante un viaje en barco, algo que se aborda con un flashback que bordea lo ambiguo. Esa fina línea es la que intentaba tambalear Fincher a través del Nick Dunne de Ben Affleck, que aun siendo inocente de matar a su esposa se mostraba como un personaje profundamente imperfecto que era casi incapaz de parecer inocente. El director saca lo máximo de los jugosas e intrincadas intrigas del guion de Gillian Flynn (basado en su propio libro), entrando también en un estupendo escenario de comedia negra sibilina.

La sátira fina con la que refleja los medios de comunicación sensacionalistas, la obsesión con el true crime y la angustiosa campaña de relaciones públicas que tiene que mantener Dunne puede trasladarse sin demasiados roces al mundo de Cliff Booth, con Fincher pudiendo mantener ese equilibrio entre la diversión y su mirada precisa de francotirador. Es todo especulativo, porque lo más seguro es que de producirse no veamos algo exactamente idéntico a otras películas de su carrera… Pero puede ser igualmente puro Fincher.

