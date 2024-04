El ambicioso plan de Quentin Tarantino para su última película: 'The Movie Critic' era un "Tarantinoverso" que reunía a todos los actores de sus películas

Es ya una de las más grandes películas de Hollywood que jamás llegaremos a ver. 'The Movie Critic' prometía ser el final a la altura que Quentin Tarantino llevaba prometiendo durante décadas con su nueva y décima cinta, pero, tras un año tanteándola, sabemos que ha decidido cortar por lo sano y tirarla a la basura.

Solo han quedado las dudas en el ambiente: ¿de qué trataba? ¿Qué es exactamente lo que nos hemos perdido? ¿Por qué Tarantino no ha confiado en ella al final? Gracias al Hollywood Reporter nos podemos hacer una idea.

Metatarantino

Originalmente, la película trataba sobre un crítico de cine desconocido que escribía para una revista porno en los 70 y que al director le encantaba, pero, tras unas cuantas reescrituras, pasó a ser una especie de spin-off de 'Érase una vez en... Hollywood' con Brad Pitt interpretando a Cliff Booth una vez más.

El director está claramente enamorado de este personaje, al que daba muchísimo protagonismo en la versión novelada de la película, pero había más. Mucho más. Y es que, como despedida, Tarantino había preparado una especie de "meta-universo" donde todas sus películas tuvieran representación, de una manera u otra, a lo largo de la trama.

La idea del director era traer de vuelta a todos los actores de aquellas cintas, volviendo a hacer aquellos papeles o interpretando a versiones ficticias de los mismos intérpretes. Es más, en esta despedida de "cine dentro del cine", Quentin Tarantino pretendía que los personajes interactuaran con un adolescente con sueños de convertirse en autor. Obviamente, una versión ficticia de él mismo, cuando trabajaba de taquillero en un cine porno.

Durante un año entero hemos escuchado numerosos rumores de casting, como Brad Pitt, John Travolta, Margot Robbie, Jamie Foxx, Bruce Willis o Tom Cruise. aunque, según dicen, muchos de ellos (como Cruise) ni siquiera llegaron a hablar con Tarantino. Según cuentan los entrevistados, tampoco es que el director haya dado un motivo específico para no hacer la película: simplemente se ha ilusionado más por otras ideas, sobre todo teniendo en cuenta que pretende que su última película le haga irse "en lo más alto".

Vale, y con 'The movie critic' eliminada de la ecuación, la gran pregunta es: ¿qué queda ahora? ¿Cuál es el futuro para Quentin Tarantino? Este no es el primer proyecto que tira por la borda (recordemos 'Kill Bill vol. 3', 'Star Trek' o el crossover entre Django y el Zorro), pero se ha obsesionado con su mítica décima película y quizá no hay nada que pueda igualar la expectativa que él mismo se ha creado en su cabeza. Aún tardaremos en saber cómo quiere terminar su carrera, pero de momento nos podemos olvidar de 'The movie critic'. ¡Quién sabe si algún día la retomará!

Foto | Getty Images

