'The Movie Critic': todo lo que sabemos sobre la película de Quentin Tarantino que pondrá fin a su carrera como director

Quentin Tarantino es uno de los directores de Hollywood más populares de la actualidad, pero hace tiempo dejó claro que pensaba retirarse con su décimo largometraje. Tras multitud de rumores sobre cuál podría ser su última película, él mismo desveló que sería 'The Movie Critic' y que ya trabaja activamente en ella.

Obviamente, eso la convierte en una de las películas más de los próximos años y ahora ha llegado el momento de hacer un repaso a todo lo que sabemos sobre 'The Movie Critic' hasta ahora, pues el propia Tarantino nos ha dado ya varias pistas sobre su próximo trabajo.

La historia

Tarantino ha desvelado que la película se inspira en un crítico real que escribió en una revista porno durante los años 70, pero no ha querido concretar su identidad. Eso sí, lo ha definido como una mezcla entre Howard Stern durante sus inicios y Travis Bickle, el personaje interpretado por Robert De Niro en 'Taxi Driver', si hubiese sido crítico de cine.

Según el director de 'Los odiosos ocho', el crítico en cuestión era muy divertido pero también muy faltón y escribía con un cinismo propio de alguien en la cincuentena cuando en realidad tenía poco más de 30 años. De hecho, murió antes de cumplir los 40, al parecer que por complicaciones de su alcoholismo.

Eso sí, lo que Tarantino quiere hacer alrededor de la figura de este crítico sigue siendo un enigma, pero lo que también sabemos es que estará situada en 1977, coincidiendo con el estreno de 'El expreso de Corea', una de sus películas favoritas.

¿Cuándo se estrena 'The Movie Critic' en cines?

Está previsto que el rodaje comience en otoño de este año, por lo que 'The Movie Critic' debería estar lista para su estreno en 2024, aunque la fecha exacta todavía está por saberse.

Reparto y protagonistas

El reparto de 'The Movie Critic' todavía no se ha dado a conocer, pero Tarantino sí ha aclarado que al frente del mismo estará un actor americano de unos 35 años y que todavía no ha protagonizado ninguna película suya previa. De hecho, ya tiene alguien en mente, pero ahí no ha querido mojarse, pero no deberíamos tardar ya demasiado en averiguarlo, ya que el trabajo de casting se intensificará a partir de este mes de junio, pues Tarantino volverá entonces a Los Ángeles para dejarlo todo cerrado.

El director

La llegada de 'Reservoir Dogs' en 1992 sirvió para que los amantes del cine conociesen el nombre de Quentin Tarantino y ya nunca se olvidasen del mismo. Títulos como 'Pulp Fiction', 'Jackie Brown' o 'Kill Bill' -lástima que esa tercera entrega que nos prometieron vaya a quedarse en nada- ilustran la carrera de uno de los grandes autores de Hollywood de nuestro tiempo. Es cierto que tuvo un traspiés con 'Death Proof', algo reconocido por él mismo, pero pronto volvió a la senda del éxito con 'Malditos bastardos'.

Desde entonces también se ha ocupado de cintas inolvidables como 'Django desencadenado', 'Los odiosos ocho' o 'Érase una vez... en Hollywood'. Va a ser una pena si cumple su palabra y se retira tras 'The Movie Critic', pero siempre será mejor despedirse por la puerta grande.

Tráiler, imágenes y cartel

El rodaje todavía no ha comenzado, así que aún no tenemos imagen alguna de la película.

