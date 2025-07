Todos los actores de Superman en el cine ordenados de peor a mejor

A estas alturas Superman se ha convertido en un personaje como James Bond, donde los actores que lo interpretan marcan un tono y un nuevo periodo que marca distancia o se relaciona con el anterior. No ha sido distinto con la nueva versión que vemos en ‘Superman’ de James Gunn, y parte de la discusión ya orbita en cómo de idóneo es su protagonista como el hombre de acero.

Con esta primera muestra ya se puede comenzar a discutir la posición dentro de una canonización que ha dejado interpretes míticos, favoritos personales y alguna tragedia. Hoy repasaremos en orden de peor a mejor a estos estos actores y lo que han aportado para hacernos creer que un hombre podía volar en una pantalla de cine.

Brandon Routh

No le pudieron tocar peores cartas a Brandon Routh a la hora de coger el traje azul y la capa roja. Le tocó la tarea de suceder al actor más canónico en una película que buscaba ser una continuación directa de aquella etapa, y además la película en sí acaba siendo una aburrida nadería que no le ofrece oportunidad de intentar algo (teniendo además que lidiar con lentillas incómodas). No es que su trabajo sea nefasto para ser considerado el peor Superman, es que no tiene realmente ocasión de presentarse al combate.

George Reeves

Realmente la (trágica) relación de George Reeves con el personaje tuvo su apogeo en la serie de ‘Las aventuras de Superman’, pero esta comenzó en una modesta película de serie B llamada ‘Superman y los hombres topo’. Una en la que tiene más espacio para hacer de Clark Kent que de Superman, pero donde contribuye lo suficiente para aproximarse con dignidad a esa versión primigenia del personaje.

Henry Cavill

Para algunos Henry Cavill es el Superman predilecto, pero probablemente tenga que ver más con la concepción que tiene Zack Snyder del personaje que por el propio actor, al que le costó cierto tiempo verdaderamente tomar control del personaje y, francamente, flaqueaba considerablemente como Clark Kent. Aun así, físicamente siempre dio el tipo como Superman, y eso es una cualidad que no siempre se le reconoció. El trabajo de postura ante la cámara o los momentos de vuelo son realmente soberbios y hacen más construcción de personaje de lo que se cree.

David Corenswet

¿Prematuro? Es posible, pero David Corenswet causa una gran primera impresión a través de todas las facetas que la película requiere de él. Gunn le da muchas cosas con la que jugar y las aprovecha todas, incluyendo insuflar de humana vulnerabilidad a lo que tiene que seguir siendo una figura a la que admirar. Logra ser divertido, emocional y también formidable cuando toca pasar a la acción.

Christopher Reeve

No vale la pena ponerse original en esta lista. Christopher Reeve es Superman, y va a seguir siéndolo durante mucho tiempo. Fue su trabajo junto a Richard Donner lo que ayudó a forjar la imagen cinematográfica del personaje para casi todo el mundo, haciendo un esfuerzo físico completo para ello. Desde la ejecución de las poses que todos imitan para representar a Superman hasta la divertida payasada que le domina cuando tiene que ser Clark Kent. Podía pasar de uno a otro en una misma escena sin despeinarse, y eso es tener dominio completo de un personaje.

