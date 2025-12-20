El final de 'Avatar: Fuego y ceniza', explicado por James Cameron y por qué lo cambió en post-producción. "No le tengo cariño a lo que escribo"

Todos, incluso los más fans de 'Avatar', podemos estar de acuerdo en que nadie la ve por su trama. Al fin y al cabo, aunque la primera entrega aún era sorprendente, a partir de la segunda parece que se busque una excusa para unir las distintas (y espectaculares) escenas de acción. Sin embargo, para James Cameron la saga esconde mucho más que una caja de fuegos artificiales, y la prueba está en la dedicación que le ha puesto al final de 'Avatar: Fuego y ceniza', donde llegó a cambiar en post-producción el mensaje para alinearlo más con la actualidad. Por supuesto, no debería hacer falta decirlo, pero a partir de ahora, en un post en el que vamos a hablar del final de una película, habrá spoilers.

Ojo: A partir de aquí hay spoilers gordos. Si no quieres enfadarte y contener la respiración hasta acabar azul Na'vi, espera a ver 'Avatar: Fuego y ceniza' y vuelve después. Estáis sobre aviso.

A matar, Avatar

Primero vamos a repasar qué es lo que pasa al final de la fantasía de Cameron, porque seguro que la has visto y no te estás espoileando, ¿¡verdad!? Bueno, pues entonces recordarás que Jake Sully, después de ser liberado, junta a todos los clanes de Pandora para luchar contra los humanos, después de saber que estos intentan cazar a los Tulkun para hacerse con la Amrita, un líquido con propiedades anti-envejecimiento. De hecho, los Tulkun se unen también a la batalla, hundiendo los barcos, mientras los Na'vi hacen lo propio con las naves de los soldados.

Sin embargo, las tornas cambian cuando aparece el nuevo clan, que, con la ayuda de los humanos, consigue casi acabar con los Na'vi. Sin embargo, Quaritch no le da el golpe final porque Jake aún tiene a Spider, su hijo humano. Este, Tuk y Kiri consiguen contactar con Eywa, que acaba mandando ayuda y destruyendo a casi todos los humanos. De hecho, el único que queda es Quaritch, transformado ya en su avatar permanentemente, que se pelea con Jake por ver quién se queda con Spider. Al final, prefiere caerse al vacío a cambio de salvar la vida de su hijo (aunque, para qué negarlo, probablemente sigue vivo). Un final feliz para la familia, que acaba unida al resto de los Na'vi, esperando una posible -si no probable- 'Avatar 4'.

Teniendo en cuenta que tanto Varang (la líder del clan de ceniza) como Quaritch pueden seguir vivos, no sería de extrañar que volvieran, aunque, por primera vez en la franquicia, sería sin el apoyo de los humanos, dado que casi todo el ejército se ve diezmado. De hecho, Cameron ha hablado en numerosas entrevistas de que deja un cable suelto al que amarrarse en una futura secuela, y probablemente sean sus villanos, con Quaritch a un paso de completar su viaje de redención particular. Ahora bien: ¿Esto es lo que Cameron tenía pensado desde el principio?

El final original

Tal y como Cameron le comentó a The National, es muy probable que no nos demos cuenta de los cambios: "Cuando ves la película, posiblemente pienses 'Ah, claro, tiene que ir y cumplir su destino'. Pero de hecho, lo hice todo en post-producción". Y es que todo lo que rodó originalmente, como se dio cuenta después, en pleno montaje, no funcionaba de manera moral. Y sí, seguramente tú también estás pensando qué escribió originalmente.

Cameron escribió a Jake Sully uniendo al resto de clanes de Pandora y darles armas automáticas, convirtiendo el final en una auténtica batalla a disparo puro. Sin embargo, para él repetía un patrón histórico que le resultaba familiar. "En cierto momento me di cuenta de que esto se asemeja a la historia colonial. Armar a las tribus y enfrentarlas entre sí es, en realidad, un error. Eso formó parte del genocidio de los pueblos indígenas en Norteamérica. No puedo permitir que Jake haga lo mismo".

Al fin y al cabo, Cameron afirma "No le tengo cariño a lo que escribo. Estoy todo el rato dándole vueltas. Veo toda la fase de post-producción como una especie de reescritura". Obviamente, no llegó a este acto final él solo, sino que necesitaba volver a llamar a todo el equipo para reescribirlo: "Los actores estaban emocionados. Decían, 'Ah, sí, eso tiene sentido'". Sam Worthington lo confirma, diciendo que "Jim es como un pintor. Con la mayoría de películas convencionales, tienes el guion, lo pones en un periodo de tiempo, lo grabas y ya está".

Tal y como cuenta el actor, "empezamos 'Avatar: El camino del agua' y esta película al mismo tiempo allá en 2017, porque son solo una historia. Y durante todo ese proceso, fue así. Nos llamaba como si fuéramos médicos de guardia. De repente me llamaba diciendo 'Eh, tío, ¿puedes venir? Quiero intentar algo'. Nunca deja de pintar. Nunca dejas 'Avatar' de verdad". Vamos, que, si es por ellos, volveremos a Pandora otra vez. No es que tuviéramos ninguna duda al respecto, por otro lado.

