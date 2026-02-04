Todas las películas de Oliver Laxe, ordenadas de peor a mejor

No hay nadie en España que estos días no hable de Oliver Laxe. Ni siquiera importa si se sabe mucho o poco de cine: el nominado al Óscar por 'Sirát' y uno de los candidatos más importantes a alzarse con el Goya el próximo sábado 28 se ha convertido en una figura que trasciende el cine para entrar en guerras ya algo rancias entre el "gafapastismo" y el "cuñadismo". Outsider, extraño, creador, autopercibido como genio, lo cierto es que Laxe no acaba de llegar al séptimo arte con su película de raves en el desierto, sino que tiene una carrera que empezó en 2010 y que ha constado hasta ahora de cuatro películas la mar de interesantes.

¿Quieres saber cuál merece la pena? ¿Es necesario ver todo el Laxe-verso para entender del todo 'Sirát'? Quédate, porque vamos a ordenar todo lo que ha hecho el nuevo enfant terrible del cine español de peor a mejor. ¡Sube el volumen, que empezamos!

4-Todos vosotros sois capitanes (2010)

Dirección: Oliver Laxe Reparto: Shakib Ben Omar, Nabil Dourgal, Mohamed Bablouh, Oliver Laxe

Para su primer trabajo, Laxe decidió hacer meta-cine, mezclando ficción y documental (y con él mismo como co-protagonista), en una historia que pone contra las cuerdas la propia concepción del cine mainstream. En un momento dado, uno de los protagonistas se queja afirmando que las películas deben tener una historia, y el director parece rebelarse contra tal afirmación: tiene imágenes fascinantes y el juego que nos propone es muy interesante, pero, en última instancia, queda en tierra de nadie, más allá del apasionante descubrimiento de un cineasta en ciernes, todavía algo torpe pero seguro de sí mismo. El proto-Laxe también tiene parte de la persona en la que se convertiría, al fin y al cabo... aunque, honestamente, se haga cuesta arriba por su pretendida ruptura con lo formal.

Ver en Filmin y Movistar Plus+

3-Mimosas (2016)

Dirección: Oliver Laxe Reparto: Ahmed Hammoud, Shakib Ben Omar, Said Aagli

Laxe se hizo mayor (cinematográficamente hablando) con su segunda película, en la que ya dejó muestras de lo que sería su estilo posterior: grandes planos bellísimos de naturaleza abierta, protagonistas con voluntad inquebrantable y un inusual retrato de la fe no solo desde el punto de vista religioso. Fe en poder cumplir el último designio de un anciano, fe en que todo saldrá bien, fe en volver, fe en vivir. A 'Mimosas' la une una fina trama argumental, pero su abstracción es fascinante, con una escena final que es lo más parecido que el director hará nunca a 'Mad Max: Furia en la carretera'. Una pequeña joya a reivindicar.

Ver en Filmin y Movistar Plus+

2-Sirát (2025)

Dirección: Oliver Laxe Reparto: Sergi López, Bruno Núñez, Jade Oukid, Tonin Janvier, Richard Bellamy

O la amas, o la odias, pero no deja indiferente: 'Sirát' es una rave continua, una road movie desértica que fascina con sus planos amplios y conquista con unos personajes al borde del abismo (literal y figuradamente) a los que la vida o la muerte les importan muy poco cuando todo lo que queda es vacío. Nunca has visto una película como esta, la obra que confirma a un cineasta increíble y un narrador de primera categoría que, por otro lado, es, quizá, excesivamente autoconsciente de ello. Digna representante en los Óscar, aunque sus posibilidades de victoria sean prácticamente nulas.

Crítica en Espinof | Ver en Movistar Plus+

1-Lo que arde (2019)

Dirección: Oliver Laxe Reparto: Amador Arias, Benedicta Sánchez, Elena Mar Fernández, Inazio Abrao

Hasta en el más terrible y devastador de los incendios, el fuego tiene siempre una impresionante belleza. Laxe lo sabe, y por eso, en 'Lo que arde' decidió acercarse más que nadie a un incendio forestal, acompañando a los bomberos profesionales y aprendiendo lo básico del oficio para, incluso, ayudar a apagar los fuegos entre tomas. Estas escenas, rodadas en 16 milímetros, siguen siendo algunas de las más fascinantes que haya visto nunca en una sala de cine, pero, además de visualmente, el director también consiguió hacer una película repleta de melancolía, sensibilidad, franqueza y dudas. Una de esas obras que hay que ver para creer.

Crítica en Espinof | Ver en Movistar Plus+ y RTVE Play

Laxe ya ha prometido que su próximo proyecto será algo nunca visto, así que, ¿quién sabe? De momento, su producción ha mejorado más y más con cada película y está lejos de estancarse. El futuro lleva pelazo negro y barba.

