La primera adaptación de 'The Legend of Zelda' no se basaba en el videojuego, sino en las partidas de 'Dungeons & Dragons' de sus guionistas

Todo el mundo sabe que tras el fracaso comercial y crítico de la película de 'Super Mario Bros', allá por 1993, Nintendo prefirió no licenciar sus videojuegos a tontas y a locas. Mientras otras empresas empezaban un camino por el desierto tratando de hacer entender a Hollywood qué es lo que hacía especiales a sus títulos, la empresa japonesa se mantuvo siempre a un margen (aunque desde entonces hasta el estreno de la nueva adaptación de Mario hubo series, películas y cortos de 'Pokémon', 'Donkey Kong Country', 'Kirby', 'Animal Crossing', 'Fire Emblem', 'F-Zero', 'Kid Icarus' o 'Star Fox'). Sin embargo, unos años antes de poner el cerco a sus propiedades dejó escapar una de las más importantes: 'The Legend of Zelda'.

Excuse me, Nintendo!

Corría el año 1989 cuando Nintendo licenció a Saban y DIC dos de sus franquicias más importantes para hacer series de dibujos animados: 'Super Mario Bros' y 'The Legend of Zelda'. La empresa de videojuegos se desentendió del resultado final y lo que quedó fue 'The Super Mario Bros Super Show!', un pequeño programa que emitía un par de episodios diarios, tanto de los dibujos animados como de los segmentos en imagen real con Lou Albano y Danny Wells, donde se inventó el infame (y nostálgico) 'Do The Mario!'.

Por aquel entonces hay que tener en cuenta que el canon de ambas series estaba aún muy poco desarrollado: en Estados Unidos, productora del programa, tan solo se habían publicado dos juegos principales tanto de 'Super Mario Bros' como de 'Zelda'. Por lo visto, más que suficiente para rellenar 130 segmentos en los menos de tres meses que duró la emisión, de los que tan solo 13 tenían a Link como protagonista. Y si, en todos hacía aquel "Excuse me, princess!" que años después se convertiría en uno de los primeros memes de Internet.

De hecho, la frase en cuestión estaba inspirada por Steve Martin, nada menos, en una rutina cómica que era tan famosa por aquel entonces. El público rugía y aplaudía como loco al escuchar la catchphrase, así que desde DIC pensaron que era una buena idea hacerle un homenaje y obligaron a Bob Forward, el guionista jefe de 'Zelda', a meterla en un episodio. Odió tanto la idea que, desde entonces, decidió meterla en todos para reírse de los directivos.

Dicho sea de paso, no es que le molestara meter cosas externas en su adaptación, porque Forward no había jugado ni a un solo minuto de los videojuegos. Es más: la "biblia" de personajes apenas daba un par de datos de cada uno, como Eve, su hermana, reconoció un tiempo después a Polygon, y eso les dio libertad absoluta para hacer lo que quisieran con ellos, siempre que no se salieran de lo poco que estaba ya establecido en los juegos.

Mi hermano sugirió que intentara escribir un episodio, y acabé escribiendo un par que, con sus correcciones, se acabaron usando. Yo tenía 16-17 años por aquel entonces (...) No tenía una Nintendo, así que alquilé una con el juego, e intenté jugarlo, pero no llegué muy lejos. Pero las relaciones básicas estaban establecidas en la biblia: Ganon es el malo, Zelda la chica dura, Link el pícaro encantador, la Trifuerza el MacGuffin, etcétera.

Dragones y kobolds, un mundo infernal

¿Y en qué basaron las historias de la serie? Pues, por supuesto, en sus partidas de rol. ¿Qué habrías hecho tú a los 16 años? "Jugaba a 'Dungeons & Dragons' por aquel entonces, y parte de aquello se coló en la serie. El episodio 7, 'Doppelganger', estaba basado en un espejo maldito de D&D. Los monstruos estaban basados en cosas del juego de Nintendo, al igual que las armas, como el boomerang de Link. Pero en D&D, por supuesto, siempre estás luchando contra monstruos e imaginando lo guay que es tu personaje mientras lo hace, así que muchas de las aventuras de capa y espada que me gustaba incluir se basaban en cosas que habían sucedido en nuestras partidas de D&D. Siempre pensé que Link era más un pícaro que un luchador".



Lo cierto es que no solo la hermana del guionista hizo el guion de varios episodios: también llegó a entrar su propia madre: "Teníamos que escribir dos guiones a la semana. No era difícil, trabajaba en series donde teníamos que hacer cinco. Eve y yo los escribíamos por nuestra cuenta, incluso mi madre propuso una historia. Escribió algo en lo que tuvimos que trabajar mucho, pero no era un mal concepto inicial". Por si tienes curiosidad, el episodio es el número 11, 'Fairies in the Spring'. Al final, todo queda en casa.

Al final, Eve Forward siguió escribiendo e hizo episodios de 'Motorratones de Marte' o 'GI Joe', y acabó dedicándose a las miniaturas de 'Dungeons & Dragons', entre otros juegos. La próxima película de 'The Legend of Zelda', cuando se estrene en mayo de 2027, será muy emocionante, seguro, y con muchos guiños a los juegos, pero es posible que acabemos echando en falta el sentimiento inigualable de tirar un dado de 20 caras mientras la vemos. Porque algún "Excuse me, princess?" seguro que cae, ¿no?

