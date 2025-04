El fascinante programa perdido de Nintendo presentado por Koopa que insultaba a los niños y mostraba dibujos animados de los años 20

Durante 30 años (entre el estreno de las dos 'Super Mario Bros' cinematográficas), Nintendo ha tenido el máximo cuidado en cómo se representaban sus sagas fuera de sus consolas. Tras los errores al dejar libertad creativa en CD-i y las concesiones que hicieron para convertirlas en series infantiles, desde mediados de los 90 tan solo hemos tenido series y películas muy controladas de Kirby, 'Animal Crossing', 'Donkey Kong Country' (bueno, mejor olvidarnos de esta) o, por supuesto, 'Pokémon'. Y viendo el desmadre de su pasado, es lógico que tomaran esta decisión.

Un desalojo, otra okoopación

Vamos a hacer un viaje hasta el 4 de septiembre de 1989. Con 'Super Mario Bros 2' recién aparecido en Estados Unidos (que, como sabemos ahora, no era más que una versión del desconocido 'Doki Doki Panic'), la popularidad de los hermanos estaba por las nubes. Y obviamente, había que aprovecharla de alguna manera. En aquellos tiempos, y tras meses de insistencia, DiC consiguió el permiso de Nintendo para hacer un programa de una hora basado en los personajes, que tendría sketches con los personajes en imagen real, interpretados por los luchadores de wrestling Lou Albano y Danny Wells, que recibirían a invitados como Magic Johnson, Cindi Lauper o Patrick Dempsey (antes de hacerse famoso, haciendo de Super Planta).

Pero además de estas imágenes que han pasado a la historia (de la infamia, al menos), en DiC prometieron que emitirían series basadas en 'Super Mario Bros', 'The legend of Zelda', 'Castlevania', 'Double Dragon', 'F-Zero' y 'California Games'. Por supuesto, solo se produjeron las dos primeras, porque sabían perfectamente a lo que estaban jugando. Pero no es 'The Super Mario Bros Super Show!' de lo que hemos venido a hablar, sino de su desconocidísimo spin-off, un pequeño programa grabado exclusivamente para el público de Los Angeles, del que nadie conserva un episodio completo, solo hay recuerdos difusos y se tituló 'King Koopa's Kool Kartoons'.

El 11 de septiembre de 1989, solo una semana después de estrenarse el programa de Super Mario, un canal local de Fox, KTTV, lanzó una extraña subversión del clásico show americano de payaso dirigiéndose a los niños y presentando diferentes series, ejemplificado allí por Bozo y aquí más conocido por Krusty, de 'Los Simpson'. En la introducción del programa, Koopa llevaba a un grupo de niños hipnotizados bajo su poder a un plató televisivo con un payaso en el centro de la pista. El villano de la saga le echaba a patadas y anunciaba "¡Ahora es mi show!". Y vaya que si lo fue.

¡Tengo al gato y el ratón más queridos en Europa del Este!

Apenas se han recuperado cinco minutos de los 65 episodios diarios que duró el programa, pero ya se puede ver que era algo absolutamente demente. Koopa conversaba con Ratso, su mascota-rata, leía el correo de los fans y hablaba con los niños del tema del día tal y como lo haría un villano arquetípico, dando paso a dibujos animados, los "Kool Kartoons" que prometía su título. Pero claro, esto era un programa local de Los Angeles, no había dinero para producir absolutamente nada. ¿Qué es lo que hicieron? Conseguir dibujos animados de dominio público (y de los Looney Tunes) de los años 20 y 30, y emitirlos sin ningún orden.

El disfraz de Koopa no se parecía en nada al que veríamos ahora. De hecho, estaba basado más que en el arte de los juegos, en el show de Mario sobre hielo 'Mario Ice Capades'. Tras la máscara estaba Christopher Collins. Y dirás "Pues muy bien", pero Collins era uno de los cómicos más rompedores de la época. De hecho, se definía a sí mismo como un "psicótico que aprendió a monetizar su problema". Ese mismo año, para que os hagáis una idea, consiguió un papel muy prometedor: poner la voz a Moe Szyslack y el Señor Burns en 'Los Simpson'. Tan solo duró tres episodios antes de que le echaran por, literalmente, "ser un imbécil". Pues esta persona estaba presentando un programa diario dirigido a los niños.

Lo cierto es que los recuerdos al respecto son confusos y contradictorios. Hay quien afirma que antes de los rodajes salía, sin la máscara, a divertir a los 40 o 60 chavales allí congregados, y quien asegura que le echaron del programa por comportamientos inapropiados con los mismos. De hecho, una de las anécdotas más conocidas (que no se sabe si son ciertas) es cuando estaba leyendo una carta negativa de un niño y paró para decir a la cámara "Puedes decir lo que quieras... ¡Pero ahora sé dónde vives!". El año pasado, por cierto, se encontró el momento entre cintas y dejó de ser lost media, y lo que dice realmente es, en una falsa llamada totalmente guionizada, "Sé dónde vives, Arthur", ¡tras la que regala cuatro entradas para el zoo de Los Angeles a un niño de su público! Sacada de contexto, sin embargo, hizo que los padres empezaran a sentirse incómodos con el show.

Not that Kool, Koopa

Sea por el motivo que sea, Collins fue sustituido por Patrick Pinney (a quien quizá conozcáis como el pirata que canta el opening de 'Bob Esponja'), un cambio que no gustó a los niños, que llegaron a gritarle "¡Impostor!" durante uno de los segmentos. De alguna manera, 'King Koopa's Kool Kartoons' acabó siendo nominado al Emmy y, al mismo tiempo, sufrió la ira de las asociaciones de padres, que lo tacharon de "desagradable". Incluso en una carta al New York Times, una madre ofendida hacía mención al "segmento con la ropa interior sucia", que probablemente nunca sabremos a qué hacía referencia.

Finalmente, Michael Eisner, entonces presidente de Walt Disney, llamó por teléfono a Barry Diller, entonces presidente de 20th Century Fox (décadas antes de la fusión entre ambas empresas), para contarle que estaba preocupado por la influencia del programa en la moral de su público. Fuera cual fuera el motivo, lo único cierto es que 'King Koopa's Kool Kartoons' fue cancelada el 20 de noviembre de 1989, y nunca más se volvió a saber de su existencia. De hecho, por mucho que algunos hablaran en foros de Internet asegurando que la vieron de niños, fue una leyenda urbana hasta que se pudo demostrar su existencia, tanto con merchandising de la serie (los niños podían quedarse con las camisetas que llevaban) como con, por fin, clips de la misma. Pocos, pero algo hay si rebuscas.

En uno de ellos, de hecho, se puede ver el final de 'Muppet Babies' interrumpido por Koopa promocionando el Powerglove, un controlador por movimiento de Nintendo (muy anterior a la Wii... y mucho menos efectivo) que llegó a tener un papel estelar en la mítica película 'El campeón del videojuego'. Con el tiempo, Nintendo aprendió a moderarse y supo que no debía venderse al mejor postor, por mucho que los cantos de sirena de Hollywood llamaron a la puerta. Ahora, después del éxito de 'Super Mario Bros' y con una secuela ya en camino, nuestra única duda es saber qué tal saldrá su 'The legend of Zelda'. Con suerte (o quizá "por desgracia"), será todo lo contrario a 'King Koopa's Kool Kartoons'.

