"Hicieron todo menos eso". James Cameron explica cómo rodaron el momento más peliagudo de 'Avatar 3' sin romper las reglas de intimidad

Algunas veces el mundo puede arrojar un pequeño halo de esperanza, sobre todo dentro de una industria tan delicada —y, generalmente horrible— como es la del cine, y permitirnos ver que el paso de los años y las décadas ha servido para algo. El caso que os traigo sobre 'Avatar: Fuego y ceniza' demuestra que se han hecho muchos avances en los sets de rodaje, y de paso me ha resuelto una duda sobre una escena de la película que me dejó ligeramente perturbado.

Por supuesto, a partir de este punto, hay spoilers de 'Avatar 2.5' 'Avatar 3'.

Un beso delicado

El momento del que estoy hablando no es otro que el del beso entre Kiri y Spider, la pareja de adolescentes, una Na'vi y otro humano, que terminan desarrollando un vínculo romántico a través de su aventura. ¿Cuál es el problema? Pues que la primera está interpretada por Sigourney Weaver, de 76 años, y el segundo por Jack Champion, que ahora tiene 21 años y que en el momento de la filmación era menor de edad.

Ha sido el propio James Cameron quien, durante una entrevista con The Hollywood Reporter, ha aclarado cómo lograron respetar las necesarias reglas del departamento de coordinación de intimidad y el modo en que resolvieron la papeleta gracias al montaje y los efectos visuales sin perder un ápice de intensidad en las interpretaciones de Weaver y Champion.

"Lo que hicimos fue que Sigourney besara a otra persona y que Jack besara a otra menor y después pusimos los dos planos juntos. Interpretaron la escena e hicieron todo menos el beso. Creo que a Sigourney le pareció bien besarle en la mejilla. Hay muchas reglas relacionadas sobre la intimidad, así que fue una de las pocas veces en las que tuvimos que hacer algo que fuese un poquito irreal, pero tuvimos que hacerlo así porque había que hacerlo".

Además, Weaver no dudó en echar flores al bueno de James, con quien ya trabajó en la extraordinaria 'Aliens: El regreso' de 1986, y a quien define como "muy buen tío".

"Siempre ha sido un amor conmigo. Es muy buen tío, y creo que disfruta haciendo lo que hace. He trabajado con muchos directores que tienen una reputación horrible y, si alguien grita a alguien en el set, honesta mente, me acerco y digo: 'Si gritas a alguien nos estás gritando a todos, por favor, no lo hagas, estamos haciendo lo mejor que podemos".

Weaver, en el lado bueno de la historia y de los rodajes.

