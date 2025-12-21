'Avatar: Fuego y ceniza' podría titularse 'Avatar 2.5', pero esto no la exime de ser un espectáculo solo a la altura de genios como James cameron

Cuando se estrenó 'Avatar: El sentido del agua' en un ya lejano 2022 —sí, ya han pasado tres años—, muchos de los que ya alucinamos con la 'Avatar' original nos quedamos con la mandíbula desencajada al ser testigos de una evolución tecnológica y, hasta cierto punto, narrativa descomunal y fruto de los 13 años que transcurrieron entre los estrenos de ambos largometrajes.

De la cinta que puso la primera piedra de la franquicia milmillonaria y su secuela no solo la calidad visual de personajes, entornos y efectos visuales, además de un efecto 3D muchísimo más refinado e inmersivo; también se expandió la construcción de mundos convirtiendo Pandora y su ecosistema boscoso en un entorno aún más grande, rico y, en última instancia, vivo.

Lamentablemente, el salto de 'Avatar 2' a 'Avatar 3' ha sido mucho más discreto tanto en lo que respecta a lo estrictamente audiovisual como en lo referente a lo dramático, ya que 'Fuego y ceniza' es básicamente una repetición paso por paso de todo lo que ya funcionó en su predecesora hasta el punto de poder titularse 'Avatar 2.5'. Lo curioso del asunto es que, lejos de ser algo puramente negativo, haber hecho la misma película otra vez es lo que termina salvando los muebles.

Más de lo mismo, para bien y para mal

Puede que una de las grandes señales que nos llevan a utilizar el concepto de déjà vu para referirnos a la producción es su estructura narrativa, tan similar a la de 'El sentido del agua' que, a la hora de escribir estas líneas, sus respectivos clímax se están mezclando en mi cabeza hasta el punto de no recordar qué escena pertenece a qué película. Pero, al final del día, este es el menor de sus varios problemas.

Y es que 'Fuego y ceniza' adolece de unos diálogos poco inspirados y redactados sobre clichés y de una trama tremendamente manida —aunque muy coherente con el universo en el que se ambienta— que se guarda en la manga alguna que otra sorpresa como el tratamiento de personaje del Quaritch de Stephen Lang, la gran estrella de la función y sobre quien debería haber girado el relato si se hubiese optado por la revolución y no por la repetición.

Pero, salvo en casos contados, prácticamente todos sabemos a lo que vamos cuando nos adentramos en una sala de cine a disfrutar de 'Avatar 3', y todos estos elementos cuestionables pasan a un segundo plano cuando nos centramos en un sentido del espectáculo único en su especie y que solo está al alcance de mentes y talentos como los de James Cameron, que ha vuelto a demostrar ser un maestro del blockbuster.

Una vez más, el canadiense ha firmado una maravilla técnica y visual cargada de setpieces perfectas en planificación y montaje y distribuidas con un sentido del ritmo arrollador en 3 horas y 17 minutos que pasan como un suspiro y que no sueltan el acelerador ni un solo instante; algo que, por otro lado, puede llegar a agotar a los espectadores esporádicos que no comulguen con la saga y que no tengan en especial consideración la parte audiovisual del conjunto.

Probablemente, la nota más negativa de 'Avatar: Fuego y ceniza' radique en cómo ha ido perdiendo capacidad de asombro de forma progresiva. Después del logro de 'El sentido del agua' era muy complicado que la trilogía experimentase otro salto de calidad y escala exponencial, y esto ha propiciado que el cierre de la trilogía sepa a muchísimo menos de lo que debería. Pero poder disfrutar de un producto faraónico y de este calado en una pantalla IMAX 3D de una sala debidamente equipada sigue siendo un auténtico privilegio.

¿Más de lo mismo? Sin duda. Pero, llegados a este punto, si me sirven otra ración, tengo claro que no voy a rechazarla y que estaré muy lejos del empacho.

