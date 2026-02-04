La nueva película de Jason Statham bate récords en taquilla pese a haber sufrido un fracaso histórico en Estados Unidos

La nueva película de Jason Statham no está funcionando tan bien como se esperaba en Estados Unidos, pues allí arrancó con unos decepcionantes ingresos de 5,5 millones de dólares, poco más de un tercio de lo que logró 'A Working Man' el año pasado. Eso supone su peor estreno en ese país desde 2008 -y encima ha costado 50 millones-, pero en otros lugares del mundo está arrasando y rompiendo récords, demostrando así la gran estrella que es el actor.

Petándolo en Oriento Medio y África del Norte

En concreto, 'Shelter: El protector' está funcionando particularmente bien en los mercados de Oriente Medio y África del Norte, donde ha alcanzado el número 1 en taquilla con unos ingresos equivalentes a 2,23 millones de dólares. Curiosamente, eso supone el mejor estreno allí para una película producida de forma independiente desde el lanzamiento de 'A Working Man'.

Esto supone además que ese mercado se ha convertido en uno de los más importantes para la película dirigida por Ric Roman Waugh, pues en China arrancó con 2,1 millones de dólares, mientras que en Reino Unido se tuvo que conformar con 1,3 millones. De España no hay datos aún porque en nuestro país no se estrena hasta el próximo 27 de marzo.

Desde Deadline se aclara que 'Shelter: El protector' ha funcionado especialmente bien en Arabia Saudí, donde ha conseguido el mejor estreno para una película hablada en inglés desde el pasado mes de septiembre. Por ponerlo en cifras, la película de acción ha sumado allí 1 millón de dólares gracias a la vente de 59.000 entradas.

'Shelter: El protector' también ha conectado muy bien con el público de Emiratos Árabes Unidos, donde ha sumado 681.000 dólares, lo que supone un 33% de todos los ingresos en los cines de ese país durante ese periodo. Nada mal.

Obviamente, este nivel de ingresos sigue siendo bastante bajo como para que estos mercados tengan más peso en los intereses de Hollywood, pero poco a poco van creciendo, así que es mejor prestarles algo de atención para ir viendo su evolución.

